Prima di cominciare ad andare in palestra, è necessario avere tutto l’occorrente per allenarsi. Dalla tuta o leggings, sino ai reggiseni sportivi che sono un elemento che non può assolutamente mancare. Vediamo come sceglierlo e i modelli migliori in circolazione.

Reggiseni sportivi

Si tratta di un capo fondamentale per la palestra o qualsiasi attività sportiva. Gli sport bra, noti anche come reggiseni sportivi, permettono di sostenere il seno evitando lesioni o cedimenti, ma sono anche dei preziosi alleati in quanto aiutano a essere più sicure durante l’allenamento in modo che ogni esercizio sia svolto in modo corretto ed efficace. Per sceglierlo, bisogna valutare alcune caratteristiche che sono importanti ai fini dell’acquisto.

Per sceglierlo, non bisogna basarsi soltanto sulle coppe o la taglia, ma anche considerare il tipo di tessuto con cui è realizzato, la tenuta, che varia a seconda del tipo di attività e dell’intensità che si svolge. Un reggiseno sportivo ha il compito di evitare gli urti che sono provocati dal sobbalzo durante l’attività fisica, che può essere la corsa, il salto con la corda oppure qualsiasi altro esercizio o sport che si pratica.

A prescindere dall’attività fisica, che sia la corsa, lo sport di squadra, ecc., i reggiseni sportivi sono una parte essenziale per fare in modo che i tessuti non perdano di elasticità durante l’allenamento. Per chi ha un seno molto generoso, sicuramente funge da ottimo supporto. Inoltre, rispetto a un reggiseno classico, la fascia deve essere molto più rigida in modo che anche chi ha forme abbondanti possa sentirsi a proprio agio.

Un altro fattore da considerare nella scelta dei reggiseni sportivi è il tipo di tessuto. Si consiglia di optare per tessuti traspiranti e morbidi, evitando rifiniture quali pizzi e merletti. No alle imbottiture che possono essere un ostacolo alla traspirazione. Le spalline devono essere aderenti al corpo e regolabili in modo da modellare il reggiseno anche in base ai cambiamenti fisiologici.

Reggiseni sportivi: modelli

I modelli di reggiseni sportivi che si trovano in commercio sono vari e la scelta di un modello rispetto a un altro dipende molto dal tipo di sport che si pratica. Chi ama praticare yoga o pilates può contare su reggiseni molto morbidi e confortevoli, adatti da indossare anche durante il giorno.

Si consigliano modelli elasticizzati, come la canotta e con spalline sottili per chi ha una coppa che va dalla A alla C, mentre per le coppe superiori, si raccomandano reggiseni sportivi in tessuti tecnici. Per chi pratica sport di squadra quale pallavolo o basket, si prediligono modelli sagomati con una vestibilità adatta anche a chi ha forme particolarmente generose.

Per chi fa sport avere un reggiseno con i ganci che si chiudono dietro la schiena può risultare particolarmente scomodo. Per questa ragione, è meglio prediligere modelli di reggiseni sportivi con la chiusura sul davanti da scegliere in base ai gusti di ognuno.

Vi sono modelli di reggiseni sportivi con il ferretto che permettono di avere un supporto extra durante l’attività fisica. Si distinguono per il tipo di sostegno:

Leggero che permettono di svolgere movimenti ampi

Medio: adatti per attività fisiche che richiedono una certa intensità e sostengono molto bene il seno

Elevato: per attività dinamiche, come pallavolo, corsa o anche ballo, mantengono il seno compatto evitando sollecitazioni.

Reggiseni sportivi Amazon

Chi pratica attività sportiva sa bene che bisogna indossare il giusto abbigliamento e il sito di Amazon propone una serie di reggiseni sportivi per venire incontro alle esigenze di ognuno che sono disponibili a basso costo e con ottime promozioni da non lasciarsi sfuggire. Nel momento in cui si clicca sull’immagine, è possibile visualizzare diverse informazioni al riguardo. Ecco una breve classifica di alcuni di questi modelli accompagnata da una descrizione tra quelli maggiormente apprezzati e regalati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Puma reggiseno sportivo

Un modello di reggiseno sportivo con elastico in vita e molto morbido, delicato al tatto. Ha una scollatura anteriore a forma di U. La chiusura è con elastico. Realizzato in tessuto misto cotone e model elasticizzato. Un reggiseno che dona sostegno e migliora la postura. L’ideale da indossare, non solo in ambito sportivo, ma anche nei momenti di relax o in abbinamento ad altri capi. Disponibile nei colori nero, grigio, bianco e blu. In vendita con lo sconto del 10%.

2)Fila FU6042

Un reggiseno del marchio Fila realizzato in tessuto doppiato con la fascia elastica sotto il seno che permette di garantire un buon supporto e una ottima sostenibilità. Realizzato in cotone ed elastan. Senza chiusura. Un modello classico delicato e traspirante sulla pelle. Non ha imbottiture e perfetto anche per l’uso quotidiano. In vendita nei colori del nero, navy, grigio e bianco. Ha uno sconto del 15%.

3)Pompea reggiseno active up

Una confezione da 3 di reggiseno sportivo realizzato in pa ed elastan. Dispone di una chiusura a gancio e occhiello. In microfibra che offre un eccellente sostegno e ad alto impatto. La spallina è regolabile per donare il massimo del comfort necessario. Disponibile nei colori nero e bianco.

