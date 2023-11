Re Carlo ha litigato con Camilla per colpa di Harry e William. Vediamo insieme all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Re Carlo litiga con Camilla: la coppia sarebbe ai ferri corti per colpa di Harry e William

C’è aria si tempesta a Buckingham Palace. Dopo le varie vicende che hanno coinvolto il Principe Harry e la moglie Meghan Markle, che hanno deciso di vivere a Los Angeles e di allontanarsi quindi dalla monarchia, e tutte le polemiche dopo l’uscita del libro “Spare“, scritto proprio da Harry, pare che anche tra Re Carlo III e la moglie Camilla le cosa non vadano proprio a gonfie vele. I due sarebbero stati protagonisti di una lite furiosa, forse una delle peggiori che hanno avuto. Re Carlo avrebbe chiesto un colloquio con il figlio, il Principe William, nonché erede al trono, chiedendoli di essere meno duro che lui e la moglie. Subito dopo pare però che Carlo abbia discusso con la stessa Camilla, chiedendole di ricucire i rapporti con William e soprattutto con Kate, con la quale già da tempo i rapporti sono tutt’altro che buoni. Camilla infatti pare essere molto gelosa di Kate Middleton, sia perché era la preferita dalla Regina Elisabetta sia perché ha un impatto mediatico migliore di lei.

Re Carlo litiga con Camilla: cosa è successo con il Principe Harry?

Oltre ai disaccordi che Camilla ha con William e Kate, la Regina consorte avrebbe litigato con il marito, Re Carlo III, anche per colpa di Harry. Infatti, secondo una fonte a Radar Online, i due coniugi avrebbero posizioni molto differenti riguardo a come tenere i rapporti con Harry e Meghan. Nel suo libro “Spare“, Harry avrebbe dipinto Camilla come la “matrigna cattiva” e questo non è andato giù alla moglie di Carlo, il quale invece si sente in colpa per non essere stato un buon padre e vorrebbe ricucire i rapporti con il figlio minore. Di recente, inoltre, Re Carlo è venuto a sapere che sua moglie avrebbe impedito a Harry di soggiornare presso le proprietà reali senza avvisare o mandare una richiesta scritta. Queste le parole della fonte: “la nostra sovrana proibiva a Harry di vedere suo padre o di soggiornare in qualsiasi proprietà reale senza appuntamento. Charles è stato colto di sorpresa. Questa cosa ha scatenato la loro più grande lite di sempre e ha lasciato il loro matrimonio in bilico.” Questa cosa quindi avrebbe creato grossi problemi al matrimonio tra Carlo e Camilla, pare infatti che la Regina sia stata davvero molto dura con il marito, invitandolo a “fare l’uomo”, “a non farsi tormentare dai sensi di colpa” e “a smetterla di sentirsi sempre inadeguato”. Insomma non è certo un periodo facile per la monarchia inglese, sembra proprio che la Regina non ne voglia sapere di riavvicinarsi ai figli di Carlo, vedremo come andrà a finire questa vicenda.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNE MAGAZINE.IT

Regina Camilla, l’abito animalier: il look fa discutere

Kate Middleton, il segreto per una pelle levigata: l’Acmella Orelacea meglio del Botox