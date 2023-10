La regina Camilla, moglie di Re Carlo III, ha sfoggiato un abito animalier, ma il suo look ha fatto molto discutere. In realtà, non si tratta dell’unica signora reale che ha deciso di sfoggiare una stampa animalier.

La regina Camilla sfodera un abito animalier: il look fa discutere

Ci sono alcuni abiti che sono davvero delle eccezioni nel guardaroba della regina Camilla, come i blue jeans o i vestiti dalla stampa animalier, come riportato da Vanity Fair. È raro vederla indossare capi con fantasie feline, ma è successo. Qualche giorno fa, in occasione di un incontro a Buckingham Palace, la moglie di Re Carlo III ha tirato fuori il suo lato più grintoso in fatto di stile, sfoderando un chemisier dalla fantasia leopardata, con tanto di ruches sulla parte interiore e plissé a creare movimento. Il midi dress indossato, declinato nei colori in tendenza per la nuova stagione, ovvero nero, marrone e bianco, è caratterizzato da maniche a palloncino e nel taglio e nei dettagli ricorda un po’ quello maculato verde e nero che aveva indossato in occasione dell’incontro con il presidente francese Macron e la moglie Brigitte, lo scorso settembre, un’altra di quelle rare occasione in cui ha tirato fuori il suo stile graffiante. La regina ha abbinato il capo ad una mini hand-bag firmata Chanel e décolleté nere, riuscendo in questo modo a mostrare il suo lato più audace e anche un po’ eccentrico, mantenendo sempre lo stile reale che deve contraddistinguerla. L’abito è di Fiona Clare ed è un modello chemisier con gonna morbida alla caviglia e il bustier con maniche lunghe, bottoncini e ruches sbarazzine sul davanti. Questo stile è stato molto criticato, perché secondo molti andrebbe contro il bon ton che dovrebbe seguire una reale. In realtà non è l’unica donna reale ad aver scelto l’animalier.



La regina Camilla sfodera un abito animalier: non è l’unica reale

Nonostante siano rare le occasioni in cui la regina Camilla ha sfoggiato capi in stile animalier, è anche vero che non è l’unica donna reale ad aver tirato fuori dal guardaroba questo lato più graffiante e selvaggio. Impossibile non citare Kate Middleton, che ha indossato una gonna maculata del marchio Zara, tre anni fa, che a poche ore dalla sua apparizione pubblica è completamente sparito dalla circolazione, generando un rapidissimo sold out. Kate Middleton aveva creato un look perfetto con l’abbinamento tra la gonna animalier, il maglioncino nero a collo alto e gli stivali di camoscio total black. Un look molto chic e perfettamente funzionale, ma anche decisamente low cost e accessibile a tutte. Molte donne reali hanno sfoggiato anche degli accessori animalier, per dare un tocco di carattere al proprio look. Ricordiamo la borsa leopardata di Carolina di Monaco, quella zebrata di Sophie di Edimburgo e gli stivali di Amelia Spencer.

