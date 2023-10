Il segreto di Kate Middleton per avere una pelle levigata? L’Acmella Oleracea è meglio del nuovo Botox

Il segreto di Kate Middleton per avere una pelle sempre levigata è l’Acmella Oleracea, meglio del nuovo Botox. Un ingrediente che svolge la stessa funzione dell’iniettivo anti-rughe più famoso.

Il segreto di Kate Middleton per una pelle sempre levigata è usare prodotti che contengono l’Acmella Oleracea, un ingrediente davvero molto utile. Già nel 2018 una ricerca pubblicata su ResarchGate, come riportato da Vanity Fair, ne evidenziava l’importante attività antiossidante che può ridurre gli effetti biologici avversi dei radicali liberi. L’Acmella Oleracea è il principio chiave del cosmetico preferito di Kate Middleton e può dare dei risultati eccellenti. Il prodotto usato dalla principessa si chiama Biotulin Supreme Skin Gel, un gel biologico dagli effetti simili al Botox, prodotto in Germania, in grado di appianare le rughe e donare un aspetto più disteso e levigato al viso. Il merito di questo effetto va ad un ingrediente speciale contenuto nella pianta, ovvero lo spilantolo, in grado di ridurre le contrazioni muscolari e distendere i lineamenti del viso. “Questa sostanza è in grado di funzionare come miorilassante ad azione rapida e progressiva, ovvero agisce sui muscoli che si trovano sotto la pelle con l’effetto rendere meno evidenti i solchi delle rughe realizzando il cosiddetto effetto ‘botox-like’ distensivo” ha dichiarato il cosmetologo Umberto Borellini, membro SICC (Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche), su Vanity Fair. Agisce esattamente come il botulino, per questo è considerata una delle alternative più famose ed efficaci. Uno studio dermatologico indipendente condotto dalla società Derma Consult avrebbe rivelato che il prodotto riduce le rughe fino al 25% nel giro di un’ora.

Segreto di Kate Middleton per una pelle levigata: l’azione ‘Botox-like’

L’Acmella Oleracea non è l’unico ingrediente in grado di agire come il botulino. Rientrano tra le molecole più efficaci anche alcune categorie di peptidi. “Si tratta di brevi catene di aminoacidi, elementi delle proteine che, a loro volta, danno forma ad alcuni elementi costitutivi il tessuto cutaneo, come il collagene e l’elastina responsabili della consistenza, del tono e dell’elasticità della pelle” ha spiegato Borellini. I peptidi sono considerati biomimetici in quanto sono simili a quelli presenti nella parte attiva delle proteine del corpo, la cui funzione è legarsi ai recettori delle cellule che regolano particolari processi biologici, di cui imitano l’azione, come ha aggiunto l’esperto. Ci sono vari tipo di peptidi nei cosmetici, alcuni dei quali imitano realmente l’attività della tossina botulinica più degli altri. I più importanti sono l’Acetyl hexapeptide-8 e il Palmitoyl hexapeptide-19. Il cosmetologo ha voluto precisare che i prodotti che agiscono come appiana-rughe danno risultati se applicati in modo continuativo, con costanza.

