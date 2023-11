Domani, martedì 14 novembre, Re Carlo III festeggerà 75 anni. In occasione saranno organizzati dei Right Royal Tea Party nelle residenze predilette del sovrano, Dumfries House in Scozia e la tenuta di campagna di Highgrove, nel Gloucestershire. Un evento attesissimo a cui però mancheranno il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il sovrano avrebbe deciso di non inviare la coppia.

Harry e Meghan assenti al compleanno di Re Carlo III

“I Sussex hanno rifiutato l’invito al compleanno di Re Carlo III“, era questa la notizia protagonista dei tabloid internazionali degli ultimi giorni. Indiscrezione che ha portato Harry e Meghan nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, con tutti gli occhi puntati su di loro. Tuttavia, nelle ultime ore i duchi di Sussex hanno rotto il silenzio e hanno raccontato la loro verità. “Non c’è stato nessun contatto da Buckingham Palace circa un invito al compleanno di Sua Maestà, la prossima settimana“, ha rivelato un portavoce della coppia al MailOnline. Dunque, il principe e sua moglie non avevano ricevuto alcun invito. Non solo. Stando a quanto riporta il tabloid, i duchi non erano neanche a conoscenza dei festeggiamenti fino a quando non è uscita la notizia sui giornali.

Re Carlo III: “Al mio compleanno nessuno nomini Harry e Meghan”

Ma non è finita qua. Contemporaneamente è uscita un’altra notizia bomba che sta facendo il giro di tutto il mondo. Re Carlo III avrebbe addirittura imposto ai suoi invitati di non parlare assolutamente dei duchi durante i festeggiamenti. “Nessuno nomini in mia presenza Harry e sua moglie Meghan“. Il sovrano desidera che la sua giornata speciale non sia rovinata da spiacevoli inconvenienti, proprio per questo avrebbe deciso di non invitare suo figlio e la moglie. D’altronde, in questi mesi il principe Harry ha recato un’innumerevole quantità di problemi all’immagine della sua famiglia, soprattutto dopo l’uscita del suo libro. La faida tra i duchi di Sussex e la Royal Family continua e sembrerebbe peggiorare giorno dopo giorno. Il rapporto tra loro sembra ormai insanabile. Ad ogni modo, il portavoce di Harry e Meghan Markle ha precisato che il duca troverà sicuramente un modo per augurare in privato a Re Carlo III un felice compleanno, come ha sempre fatto.

