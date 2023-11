Kate Middleton è ormai un’icona di stile ben oltre i confini del Regno Unito. Amatissima per la sua eleganza e bellezza, è diventata fin da subito un punto di riferimento per il suo stile glamour, discreto, e sempre impeccabile. In occasione di una recente visita istituzionale, la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato un look perfetto da indossare questo autunno 2023. In particolare ad aver conquistato tutti sono stati i suoi jeans a zampa.

Tendenze autunno 2023: i jeans a zampa di Kate Middleton

Nella giornata di giovedì 2 novembre, Kate Middleton e William sono volati in Scozia per incontrare le organizzazioni a sostegno delle comunità rurali di Moray. Durante l’incontro sono state organizzate numerose attività all’aperto, come un percorso da effettuare in mountain bike, a cui ovviamente hanno partecipato anche i principi del Galles. In vista dell’evento, la coppia ha scelto un abbigliamento sportivo coordinato. Elegante ma al tempo stesso casual, William ha scelto un pantalone blu abbinato ad una camicia celeste ed una giacca verde militare. Kate Middleton invece ha optato per un maglione blu dal collo alto, stivali in cuoio marrone del brand Reiss e una giacca trapuntata firmata Burberry. Ma il pezzo forte del suo outfit sono proprio i jeans a zampa

appartenenti al marchio DKNY. Un modello misto cotone con effetto schiarito, design svasato e a vita alta. Comodi, pratici e alla moda, sono ufficialmente il must have di questo autunno 2023.

Kate Middleton ci insegna come indossare i jeans a zampa questo autunno 2023

I jeans a zampa indossati da Kate Middleton, meglio conosciuti come jeans flare, hanno infatti spopolato ovunque. Sono caratterizzati da una larga ampiezza della svasatura e dal taglio poco sopra la caviglia. Sul mercato sono disponibili una vasta gamma di jeans a zampa. Modelli molto simili a quelli indossati da Kate Middleton vengono proposti da marchi come Mango, Zara, Stradivarius, Pull & Bear e tanti altri. Proprio come ci mostra la Duchessa di Cambridge, si possono abbinare ad un maglione ed un paio di stivaletti. Un outfit casual e sportivo adatto ad ogni occasione. Per rendere il look più elegante, è possibile abbinarli anche con un blazer ed un tacco alto. Perfetti anche con una camicetta bianca e dei mocassini. Dunque, cosa aspetti? I jeans a zampa sfoggiati da Kate Middleton sono un capo che non può assolutamente mancare nel tuo guardaroba questo autunno 2023.

