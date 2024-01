Griselda, quando esce la nuova serie tv Netflix? Trama e cast

Su Netflix è in arrivo una nuova serie televisiva dal titolo “Griselda”. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cast, trama e data di uscita.

Quando esce Griselda? La trama della serie tv

Sulla piattaforma di streaming di Netflix è in arrivo una nuova serie televisiva dal titolo “Griselda“, che racconta la storia vera di Griselda Blanco, la boss colombiana della droga. Appuntamento fissato per giovedì 25 gennaio 2024, per quella che pare a tutti gli effetti la serie televisiva più attesa dell’anno. “L’unico uomo di cui ero preoccupato era una donna di nome Griselda Blanco”, parola di Pedro Escobar. E’ proprio così che si apre questa mini serie, che racconta la vita di colei che ha saputo dominare le scene del narcotraffico in Colombia, diventando una vera e propria boss. Ma vediamo adesso insieme la trama di questa attesissima serie televisiva. Innanzitutto, “Griselda” è prodotta dagli stessi creatori e produttori di “Narcos y Narcos: Messico“, ovvero Eric Newman e Andrés Baiz. Queste le parole di Newman: “Griselda ha avuto il coraggio di essere una donna leader nel mondo del narcotraffico che era prettamente maschile all’epoca. Lei, però, era unica e ci è riuscita perché spinta dalla provvedere per i suoi figli e di farlo senza un uomo, la voglia di affermarsi in un Paese dove era una outsider perché immigrata.” La serie tv “Griselda” è appunto ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombiana, Griselda Blanco, madre affettuosa che è riuscita a creare uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nel tempo, Griselda si è guadagnata il titolo di “Madrina”, riuscendo a tenere in pugno business e famiglia. Nella realtà, pare che Griselda Blanco sia arrivata a guadagnare addirittura due miliardi di dollari con il narcotraffico. Su Youtube potete già trovare il trailer ufficiale della serie tv, per farvi ancora di più un’idea di come sarà questa attesissima mini serie.

Griselda: il cast

Come abbiamo appena visto, il prossimo 25 gennaio uscirà la nuova serie tv Netflix “Griselda“, ispirata alla boss colombiana della droga Griselda Blanco. A interpretare il ruolo di Griselda c’è l’attrice e modella colombiana Sofia Vergara. Queste le sue parole: “Griselda è un personaggio complesso, un personaggio che ho adorato fin da subito proprio per il fatto che non riuscivo a capirla fino in fondo, ma anche perché aveva quella sete di indipendenza economica e dagli uomini che ho sempre sentito di avere anche io. Sono sempre stata una persona che voleva i propri soldi, i propri lavori, ho sempre pensato di non avere bisogno di un uomo.” Nei panni di Dario troviamo invece l’attore cubano Alberto Guerra, mentre l’attrice statunitense Vanessa Ferlito interpreta Isabel. Nel cast troviamo anche Alberto Ammann, Christian Tappan, Diego Trujillo, Paulina Davila, Gabriel Sloyer, Juliana Aidén Martinez, Martin Rodriguez e Josè Zuniga. Appuntamento quindi per il 25 gennaio. VI ricordo che per per poter usufruire del servizio bisogna sottoscrivere un abbonamento a Netflix.

