Al Grande Fratello Vip 2023 si erano ritrovati e la speranza di un nuovo inizio sembrava essere nell’aria. Tuttavia, Ivana Mrazova e Luca Onestini avrebbero definitivamente preso due strade differenti: lei, per altro, sarebbe fidanzata con un nuovo uomo. A quanto pare la bolla del Gf Vip ha funzionato fino a un certo momento: la vita reale, in fondo, è sempre fuori.

Chi è il nuovo fidanzato di Ivana Mrazova?

L’ex tronista e la modella cieca hanno avuto modo di confrontarsi dentro la casa del Grande Fratello Vip 2023 e le cose, una volta insieme, sembravano andare molto bene. Dopo un “addio” non troppo definito, Ivana Mrazova e Luca Onestini sembravano entrambi convinti di volere ritrovarsi e parlare, senza sapere esattamente come sarebbe andata. Una volta usciti dalla casa i due si sono fatti vedere insieme in un paio di balletti social e i fan erano convinti che il loro amore fosse, in un certo senso, risbocciato.

Tuttavia, dopo poche settimane i due non sono più apparsi insieme e pare proprio che Onestini sia ancora single, mentre Ivana Mazrova avrebbe un nuovo fidanzato.

A rendere quest’ultima news ancora più scottante ci ha pensato una nota esperta del mondo del gossip, Deianira Marzano. La donna, infatti, avrebbe ricevuto una indiscrezione sui social, secondo cui il nuovo fidanzato di Ivana Mrazova si chiamerebbe Davide.

È però ancora troppo presto per riuscire a fornire informazioni dettagliate sull’uomo misterioso, ma la bellissima Mazrova, così pare, avrebbe ritrovato l’amore. La notizia ha fatto il giro del web e i fan della ormai vecchia coppia Onestini-Mazrova vogliono sapere di più e vogliono saperlo al più presto. Per ora, però, vige un certo silenzio, soprattutto da parte di Ivana Mazrova, che ancora non ha dichiarato e/o pubblicato qualcosa che confermi la voce.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti su Davide, il presunto nuovo amore della bella modella ed ex gieffina.

Luca Onestini è single: la conferma da parte del fratello Gianmarco

Ad avvalorare ulteriormente la tesi secondo cui Luca Onestini e Ivana Mrazova non siano di fatto più una coppia, ci ha pensato il fratello di lui, Gianmarco Onestini. Quest’ultimo, infatti, ha rivelato che il fratello non avrebbe attualmente alcuna compagna e, di conseguenza, avrebbe confermato che tra i due, ormai ex, non ci sarebbe proprio più nulla.

Ivana Mrazova e Luca Onestini: l’amore, il distacco, il ritrovo al Gf Vip 2023

Quello tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è stato un amore grande, un amore vero, un amore che molte persone sognerebbero di avere. Tuttavia, dopo anni di passione e di coinvolgimento, i due si sono separati a causa del Covid e a causa di alcune complicazioni del rapporto. Un “addio non addio” che li ha portati a sentire ancora le farfalle nello stomaco per tempo e il Grande Fratello Vip 2023, quelle farfalle, gliele ha fatte risentire a distanza di tempo. I due durante il reality hanno avuto modo di rivedersi e di confrontarsi, ma non solo. Sono riusciti a chiarire alcuni aspetti della loro relazione e uscendo più sereni e con un po’ più di speranza. Purtroppo, però, l’amore pare essere davvero finito: Ivana Mrazova starebbe vivendo una nuova relazione con un nuovo fidanzato.

Il loro amore, in ogni caso, non lo dimenticheranno mai.