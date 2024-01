Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese della quinta stagione della serie televisiva “Stranger Things“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Stranger Things 5, Netflix annuncia l’inizio delle riprese

Con una foto scattata sul set, Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese della quinta, e ultima, stagione della serie televisiva di grande successo “Stranger Things“. L’inizio delle riprese era stato rimandato per via dello sciopero di attori e sceneggiatori nel 2023 ma, finalmente, è arrivata la bella notizia per i tanti fan della serie televisiva. La foto pubblicata da Netflix mostra tutti gli attori all’interno di una grande sala, con molta probabilità quando è stato letto per la prima volta il copione.

Stranger Things 5: anticipazioni, cast, uscita

Come abbiamo appena visto, le riprese per la quinta, e ultima, stagione della serie televisiva “Stranger Things” sono ufficialmente iniziate. Ma, cosa succederà in questa attesissima quinta stagione? Le aspettative da parte dei fan sono altissime, gli ideatori, Matt e Ross Duffer, sono pronti a svelare tutti i misteri del Sottosopra e, in generale, di tutta la serie televisiva. Il finale della serie sarà molto lungo, queste erano state le parole di Matt Duffer: “Sarà un film tipo ‘Il ritorno del Re’ con tipo otto finali”. Lo scorso settembre, il produttore esecutivo Shawn Levy, ha detto le seguenti parole pubblicate sulla rivista Total Film: “non c’era modo di rimanere aderenti alla quarta stagione senza espandere la scala e la profondità.” Levy ha parlato di una narrazione cinematografica importante, paragonando il finale della serie televisiva a quello dei grandi film che si vedono al cinema. Al centro della quinta stagione pare che ci sarà il personaggio di Will, dopo che era stato messo da parte già nel corso della prima stagione. Queste le parole di Ross Duffer: “il suo arco narrativo è ciò che speriamo possa fare da collante per l’intera serie. Will è abituato a essere quello giovane, quello introverso, quello che viene protetto.”

Per quanto riguarda il cast della quinta stagione, troviamo nei panno di Joyce l’attrice statunitense Winona Ryder, che abbiamo visto in film come “Edward mani di forbice”, “Ragazze Interrotte”, “Autumn in New York” e “Sirene”. A interpretare Will troviamo l’attore statunitense Noah Schnapp, mentre nei panni di Undici troviamo l’attrice britannica Millie Bobby Brown. Nel cast della quinta stagione di “Stranger Things” ci sono anche David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalie Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Amybeth McNulty, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono, Jamie Campbell Bower. La new entry sarà l’attrice Linda Hamilton, la protagonista di “Terminator“.

Ancora non si conosce la data di uscita della quinta stagione della serie televisiva “Stranger Things”, ma con molta probabilità sarà nel 2025. Vi ricordo che per poter vedere la serie è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma streaming di Netflix.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Netflix, le uscite di gennaio 2024: tutte le serie tv da non perdere

Golden Globe 2024, quali sono le 3 serie tv più premiate?