Si sono appena conclusi i Golden Globe 2024, che hanno visto premiate moltissime serie TV. Principalmente 3 sono state quelle più amate ed acclamate dalla critica. Vogliamo scoprirle insieme in questo articolo?

Le 3 serie preferite ai Golden Globe 2024

È appena terminata la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2024, famosi premi televisivi e cinematografici americani assegnati annualmente da Hollywood Foreign Press Association. Molte le serie tv candidate per essere definite le migliori e molti attori in lizza per essere premiati. Quali sono le serie tv che hanno vinto? Quali serie tv vincitrici meritano di essere recuperate attraverso le piattaforme di streaming? Ecco un elenco dei vincitori dei Golden Globe 2024 nella sezione serie tv.

1 Beef- Lo scontro

• Premio alla migliore miniserie

• Steven Yeun vincitore del premio come miglior attore in una miniserie

• Ali Wong premiata come miglior attrice in una miniserie

Non c’era un vincitore più adatto di Beef nella sezione miniserie e nessuno avrebbe potuto non premiare i due protagonisti Steven Yeun e Ali Wong come migliori attori. Questa commedia drammatica Netflix, infatti, è stata uno dei grandi successi televisivi del 2023, conquistando sia critica che pubblico con una storia molto originale, con due attori straordinari nei ruoli dei personaggi principali della trama e con un racconto in cui tutti si sono immedesimati. Perché guardare Beef su Netflix? Perché è un piccolo capolavoro, una serie che esplora alla perfezione la psicologia umana e le conseguenze che ha la repressione delle proprie emozioni. Beef descrive le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dall’ira al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà, ossessionato dal rancore, che affronta l’imprenditrice indipendente con una vita colorata, Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta del loro conflitto mette sottosopra le loro vite e relazioni, in questa serie dall’umorismo cupo e profondamente emozionante.

2- The Bear

Commedia eccezionale

• Il premio per il miglior attore in una commedia va a Jeremy Allen White.

• La migliore attrice in una commedia va ad Ayo Edebiri.

The Bear si è dimostrato un prodotto seriale di successo, amato da molti negli ultimi anni, aggiudicandosi ben tre Golden Globes. Protagonista della serie, Jeremy Allen White, interpreta uno chef stellato che, dopo un lutto in famiglia, sente il bisogno di ritornare al lavoro in una piccola paninoteca della sua città natale, dove trova uno staff demotivato e arrendevole. La storia di The Bear racconta una rivincita personale e una rinascita, mostrando come sia possibile rialzarsi dopo un periodo difficile. Una serie imperdibile, da non perdere!

3-The Crown

è una serie da non perdere.

• Elizabeth Debicki interpreta Diana come migliore attrice non protagonista

E’ d’obbliog non perdersi The Crown, la serie Netflix che rievoca le vicende della famiglia reale inglese, con schede di palazzo, morti drammatiche, scandali e amori segreti. Ai Golden Globes 2024, The Crown, ha ricevuto un Golden Globe per la regia di Elizabeth Debicki come migliore attrice non protagonista in una serie televisiva. Quindi, se non avete ancora visto The Crown, è il momento di farlo a partire dalla prima stagione, un’eccellenza Netflix.

E voi? quale serie tv vorreste vedere prima tra le tre proposte pluripremiate?

