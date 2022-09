Mediaset ha fatto uscire il palinsesto dedicato all’anno 2022-2023 e a quanto pare tornerà Pomeriggio 5. Infatti proprio per trainare la trasmissione condotta da Barbara D’Urso l’azienda avrebbe invertito gli orari di due soap che vanno in onda prima.

Quando inizia? Dove si potrà guardare?

Pomeriggio 5: Il programma con Barba D’Urso

Il programma, secondo alcune, voci si stava avvicinando a una possibile chiusura a causa degli scarsi ascolti dovuti forse anche alla trasmissione La vita in diretta condotta da Alberto Matano. Per quest’anno però Mediaset sembra aver escogitato un piano per aumentare i telespettatori. Questo consiste nel far andare in onda prima la soap Un altro domani e poi Terra Amara.

Si dice sia stata la stessa Barbara D’Urso a spingere per questa inversione in quanto Terra Amara ha riscosso più successo rispetto all’altra. Dopo Una vita andrà in onda Un altro domani che si concluderà alle 16:30, ora in cui inizierà Terra Amara che ci accompagnerà fino all’appuntamento con Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5: tutto su la data di inizio, l’orario e il canale

La trasmissione riapre i battenti lunedì 5 settembre 2022. Andrà in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:25 alle 18:45. Ad affiancare la D’Urso come sempre ci saranno gli opinionisti che discutono insieme alla conduttrice delle tematiche trattate. Si parlerà di attualità, cronaca, politica e gossip.