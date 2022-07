Barbara D'Urso, cambiamenti per il rientro in tv: Mediaset le ha fatto una richiesta precisa.

Novità per il rientro in tv di Barbara D’Urso. La conduttrice, nell’ultima puntata di stagione del suo Pomeriggio 5, aveva dato appuntamento ai telespettatori per il prossimo settembre. Mediaset, però, avrebbe cambiato idea, facendole una precisa richiesta.

Barbara D’Urso: cambiamenti per il rientro in tv

Stando a quanto sostiene Davide Maggio, a Mediaset stanno avvenendo cambiamenti importanti. Sembra che il Biscione abbia chiesto a tutti i programmi targati Videonews di tornare in onda il prima possibile. Molto probabilmente, questo rientro anticipato ha a che fare con la crisi di Governo e la conseguente chiamata alle urne prevista per il prossimo 25 settembre. Tra i format che devono anticipare la messa in onda c’è anche Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso.

L’indiscrezione sul rientro in tv di Barbara D’Urso

Davide Maggio ha scritto:

“Rientro anticipato anche per l’informazione di Videonews. Barbara D’Urso verso il rientro ad agosto. Ufficialmente il primo giorno di scuola di Barbara D’Urso è fissato per lunedì 5 settembre. Ma a Cologno si mormora di un possibile rientro agostano, c’è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come possibile data di inizio (nella stessa data come DM anticipato riprenderà Una Vita dopo la pausa estiva)”.

Se l’indiscrezione lanciata da Maggio dovesse corrispondere a verità, Carmelita dovrebbe tornare in onda a partire dal 22 agosto. Non solo Pomeriggio 5, ma anche gli altri format di Videonews, ovvero: Quarta Repubblica di Nicola Porro, Fuori dal Coro di Mario Giordano e Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio.

Il saluto di Barbara D’Urso ai telespettatori

In occasione dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha così salutato i suoi adorati telespettatori: