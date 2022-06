Da pochi giorni la Rai ha annunciato i nuovi palinsesti per la stagione televisiva 2022-2023, passando in rassegna ogni canale, ogni serie e nuovo programma.

Ora è il turno di Mediaset, che proprio giovedì 30 giugno 2022 ha presentato tutte le novità per la nuova stagione.

Le novità Mediaset per la stagione 2022-2023

Cominciando da Canale 5 possiamo dire che le novità non saranno numerose, ma si conteranno più che altro delle conferme. Ad esempio, il prime time del sabato sarà ovviamente guidato da Maria De Filippi, ma non mancherà la presenza di Barbara D’Urso che ha rinnovato il contratto per la nuova stagione televisiva 2022-2023. La vedremo di nuovo con Pomeriggio Cinque, ma pare ci sarà una pausa per La pupa e il secchione.

Inoltre, c’è la possibilità (anche se ancora non confermata) di vedere la D’Urso alla conduzione di un nuovo programma.

Il daytime di Canale 5 sarà pressocché tutto confermato, a partire dal mattino sino ad arrivare al pomeriggio: dalle fiction ai giochi televisivi, pare che a variare leggermente saranno le prime serate e il profilo della domenica. A trovare conferma, invece, una nuovissima stagione di Scene da un Matrimonio, presieduto da Anna Tatangelo.

Il sabato sera di Canale 5

Tra le certezza del sabato sera ovviamente ci saranno C’è Posta per Te, Tu sì que vales e Amici. Per quello che riguarda la sfera dei reality, invece, si conferma di nuovo il Grande Fratello Vip e L’isola dei famosi con un doppio appuntamento settimanale.

Le conferme e le novità 2022-2023

Una novità assoluta sarà l’arrivo de La Talpa verso la primavera del 2023; il reality, prodotto dalla Fascino, è ancora alla ricerca di un/una conduttore/trice.

Se invece ci riferiamo al varietà e agli show comici, ci saranno ben tre puntate speciali di Emigratis di Pio e Amedeo, ma non mancherà anche Felicissima sera.

Di ritorno anche Michelle Hunziker con Michelle Impossible, nel quale non mancheranno sorprese e puntate omaggio a personaggi noti della televisione italiana.

Dovrebbe ritornare anche La Grande Bellezza con Cesare Bocci, sebbene ancora non sia stata ufficializzata la giusta collocazione.

Un’altra novità arriva nella sfera dei talent: il programma sarà Talentissimo me con Piero Chiambretti e conterà di 3 o 4 puntate ancora da localizzare bene all’interno del palinsesto. Chiambretti, tra l’altro, ha detto addio a Tiki Taka, programma molto valido ma purtroppo svantaggiato a causa della seconda serata. Per tale ragione, dunque, l’unico programma che rimarrà in seconda serata sarà il Maurizio Costanzo Show.

Di nuovo confermata anche Striscia la Notizia: la nuova stagione andrà in onda a settembre con una coppia super inedita formata da Luca Argentero e Alessandro Siani: se ne vedranno delle belle!

Infine, ma non per importanza, è bene rendere nota un’altra grande novità che si inserirà nella stagione televisiva 2022-2023. Stiamo parlando di Zelig, che tornerà con tre nuove puntate esilaranti. Sempre restando in campo comico, ci sarà un bellissimo speciale di Mai dire Gol proprio per festeggiare i 30 anni del programma tv nato nel 1990 e concluso nel 2001. Esso dovrebbe debuttare verso la primavera del 2023.

Le fiction per il 2022/23

Sul fronte delle fiction ci saranno delle riconferme così come alcune novità: ritroveremo Fosca Innocenti, Buongiorno Mamma, Luce dei tuoi occhi. Previste inoltre Viola come il mare, Il patriarca, L’anima gemella, La ragazza di Coreleone, Bardot.