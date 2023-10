La cantautrice e attrice statunitense Taylor Swift e il giocatore di football Travis Kelce si starebbero frequentando. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Perché tutti parlano di Travis Kelce e Taylor Swift?

Taylor Swift è da anni una delle cantanti più famose e amate in tutto il mondo. Le sue canzoni sono cantate e ballate ovunque e, nonostante sia ancora molto giovane, per tre anni è risultata l’artista più venduta al mondo. Da qualche tempo la pop star ha una relazione con il giocatore di football americano Travis Kelce, che attualmente milita nei Kansas CitY Chiefs e che ha vinto per ben due volte il Super Bowl ed è considerato uno dei migliori “tight end” della lega. Taylor è sempre presente allo stadio per vedere le partite del nuovo fidanzato, a New York, per esempio, si è presentata insieme ad altre star quali Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Sabrina Carpenter. La sua presenza aveva letteralmente mandato in tilt i social e aumentato di molto gli ascolti televisivi, fino a far ottenere alla lega ascolti mai visti prima. Inoltre la presenza della pop star ha portato all’aumento delle vendite della maglia numero 87 di Kelce. Ian Trombetta, il vicepresidente senior di Social, Influencer e Content Marketing della NFL ha così commentato alla CBS: “onestamente è stato diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto dal punto di vista della Regular Season, nel senso che abbiamo celebrità, influencer e grandi creator che partecipano alle partite ogni settimana. E anche se suscita interesse e discussioni online, si tratta di qualcosa che non abbiamo mai visto prima.”

Travis Kelce e Taylor Swift: come è iniziata la loro storia d’amore?

Secondo alcune fonti il tutto sarebbe iniziato quando Travis Kelce ha cercato di dare il proprio numero di telefono alla Swift attraverso una braccialetto dell’amicizia durante una tappa dell’Eras Tour. Nel podcast che Kelce conduce insieme al fratello Jason, dal titolo “New Heights”, Travis ha proprio parlato di quanto accaduto: “ci sono rimasto male quando ho scoperto che prima e dopo i concerti non parla perché deve risparmiare la voce per le 44 canzoni in scaletta. Quindi ero un pò arrabbiato per non essere riuscito a darle uno dei braccialetti che avevo fatto per lei. Lei non incontra nessuno, o almeno non voleva incontrare me, quindi l’ho presa sul personale.” Invece pare proprio che a Taylor Swift di incontrare Kelce non dispiacesse affatto, infatti dopo poco ha accettato di andare a vedere una partita dei Kansas Citi Chiefs e da lì in poi pare proprio che le cose si siano evolute molto velocemente. Una fonte ha rivelato che Taylor Swift si stia divertendo molto a conoscere Travis Kelce, che stanno affrontando la loro storia giorno per giorno e che lei ha grandi speranze a riguardo. A Taylor Swift sembra che piaccia molto il fatto che Travis Kelce sia un ragazzo normale e simpatico e soprattutto con i piedi per terra e non influenzato dalla fama. Staremo a vedere se la loro relazione proseguirà o se invece si è trattato solo di un breve flirt.

