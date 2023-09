Perché tutti parlano del divorzio tra Ariana Grande e il marito Dalton Gomez? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché tutti parlano del divorzio tra Ariana Grande e il marito Dalton Gomez?

Dopo appena due anni, il matrimonio tra la cantautrice e attrice statunitense Ariana Grande e il marito, l’agente immobiliare ed ex ballerino Dalton Gomez è ufficialmente giunto al termine. Il 18 settembre 2023, Ariana Grande ha presentato al tribunale di Losa Angeles l’istanza di divorzio, per “differenze inconciliabili“. Secondo TMZ, Dalton Gomez avrebbe presentato l’istanza di divorzio nello stesso momento. Questo farebbe pensare che, prima di recarsi in tribunale, i due hanno risolto tutte le questioni riguardanti la separazione. Ariana e Dalton avevano firmato un accordo prematrimoniale ma, secondo alcune fonti, la cantautrice firmerà un assegno all’ex marito, che segnerà proprio la fine del loro matrimonio. I fan della coppia non sono sorpresi, infatti già da diverso tempo giravano voci su una crisi tra i due ormai ex coniugi, anzi pare che la data ufficiale della separazione è del 20 febbraio 2023. Una fonte avrebbe poi rivelato che è passato così tanto tempo tra la separazione e la presentazione dell’istanza di divorzio perché Ariana Grande e Dalton Gomez si sono presi il tempo necessario per appianare i dettagli: “non c’è rancore tra loro. Sono stati davvero premurosi e rispettosi l’uno dell’altro in ogni fase di questo processo.”

Ariana Grande e la storia d’amore con Dalton Gomez

Ariana Grande e Dalton Gomez hanno iniziato a frequentarsi nel 2020 e hanno reso nota la loro relazione nel momento in cui sono apparsi insieme nel video del brano di Ariana Grande con Justin Bieber, “Stuck With U“, uscito a maggio del 2020. A dicembre dello stesso hanno i due hanno ufficializzato il fidanzamento. Il 15 maggio del 2021 Ariana Grande e Dalton Gomez si sono sposati in gran segreto, a Montecito, in California, nella villa della cantautrice. Al matrimonio sarebbero stati presenti solo i parenti e gli amici intimi. Ricordiamo infatti che eravamo ancora in piena pandemia. Secondo alcune indiscrezioni, Ariana Grande, dopo il divorzio con Dalton Gomez, avrebbe già una nuova relazione. La cantautrice infatti starebbe frequentando Ethan Slater, coprotagonista nell’adattamento cinematografico del musical “Wicked”. Sui social ci sono infatti diverse foto che li ritraggono insieme, e la loro frequentazione sarebbe iniziata diversi mesi fa: “Ariana e Dalton si sono separati a gennaio. Lei ed Ethan hanno recentemente incominciato a frequentarsi e lui è separato dalla moglie”, avrebbe detto una fonte. Nessuno dei diretti interessati ha mai né confermato né smentito. Ethan Slater, come Ariana Grande, ha recentemente depositato l’istanza di divorzio dalla moglie Lilly Jay, con la quale stava insieme dai tempi del college e con cui era sposato dal 2018 e con la quale ha avuto un figlio, Ezra. Queste le parole di Lilly Jay: “Ariana Grande non è una ragazza che supporta le altre ragazze. La mia famiglia è solo un effetto collaterale. Il fulcro della storia sono lei e Dalton Gomez. Sono focalizzata su mio figlio e sto facendo del mio meglio per navigare dei riflettori che non avrei mai voluto e mai avevo avuto puntati su di me e sulla mia vita.”

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Diana Del Bufalo ha un nuovo fidanzato? Chi è Patrizio e cosa fa nella vita

Tiziano Ferro, perché tutti parlano del divorzio tra lui e il marito Victor?