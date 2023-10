Stefano De Martino e Antonino Spinalbese hanno in comune un amore passato con Belen Rodriguez. Il primo è il papà di Santiago, mentre il secondo della piccola Luna Marì. I due sono stati paparazzati insieme.

Perchè tutti parlano di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese?

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese hanno una cosa in comune: un amore passato con Belen Rodriguez, da cui sono nati due bambini. Stefano, infatti, è il papà di Santiago, mentre Antonino è il papà di Luna Marì. Sono sempre stati rivali in amore, ma ora qualcosa è cambiato e i due sembrano aver trovato una complicità. Gli ex di Belen Rodriguez sono stati avvistati a Milano insieme. È nata una nuova amicizia? L’ex hairstylist ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato fotografato nel portone dell’appartamento milanese di Stefano De Martino. Un gossip che ha decisamente scatenato i fan e le pagine di cronaca rosa, che stanno ipotizzando diversi motivi per cui i due erano insieme. L’incontro è durato tre ore e con loro erano presenti anche Santiago e la piccola Luna Marì. A rivelare i dettagli dell’incontro è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato le foto che testimoniano questo inaspettato appuntamento. Il giornale ha scritto che i due ex di Belen Rodriguez si sono incontrati a casa di Stefano De Martino con i rispettivi figli. Santiago e Luna Marì sono davvero molto legati e probabilmente i due papà hanno deciso di farli stare insieme a giocare.

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese: gli ex di Belen Rodriguez avvistati insieme

Ai tempi della loro relazione con Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese hanno sempre avuto parole cordiali l’uno per l’altro, ma non erano mai stati fotografati insieme. L’intesa ora è più evidente, anche per il fatto che hanno iniziato a seguirsi su Instagram, mentre Belen Rodriguez ufficializzava la storia con l’imprenditore Elio Lorenzoni. In un’intervista a Oggi, Stefano De Martino aveva voluto specificare che per Luna Marì lui era come uno zio, visto che un padre ce l’ha e che lui non ha mai avuto intenzione di sostituirlo. Il settimanale ha voluto sottolineare che sono due ragazzi di cuore, padri attenti e presenti, molto legati alla famiglia. Il motivo dell’incontro tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sarebbe il bene dei propri figli, che sono molto legati e vivono insieme alla loro mamma. I due ex probabilmente avevano bisogno di discutere della loro nuova famiglia allargata, di cui ha iniziato a far parte anche Elio Lorenzoni che per il momento pare non abbiano ancora conosciuto. La serenità di Santiago e Luna Marì, per i due meravigliosi papà, è sempre al primo posto. Per questo, secondo il settimanale Chi, avrebbero deciso di incontrarsi e far stare insieme i loro figli, pensando alla loro felicità e al nuovo equilibrio che si deve andare a creare per il loro bene.



