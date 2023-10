Ilary Blasi restituisce i Rolex sottratti a Francesco Totti, ma la questione sembra non essere finita. Tutti i dettagli sull’incontro e le dinamiche di questa querelle che sta appassionando tutti.

Ilary Blasi restituisce i Rolex sottratti a Francesco Totti: l'incontro e le dinamiche

I famosi Rolex sottratti da Ilary Blasi a Francesco Totti tornano ufficialmente a casa. Dopo quasi un anno e quattro mesi di assenza, i preziosi orologi stanno per tornare dal loro proprietario. Nel giugno 2022, una ventina di giorni prima che la separazione fosse resa ufficiale, Ilary Blasi aveva prelevato i Rolex di nascosto dalla cassetta di sicurezza cointestata. Da quel momento nessuno li ha più visti. Sia il giudice di primo grado che il collegio di appello le hanno ordinato di restituirli, collocandoli in un luogo accessibile ad entrambi, in attesa di stabilire chi sia il legittimo proprietario. Dopo continui rinvii, adesso è stata dichiarata ufficialmente una data, come riportato dal Corriere della Sera. La data in questione è venerdì 6 ottobre 2023, nel tardo pomeriggio. L’appuntamento sarà in una banca dell’Eur, dopo l’orario di chiusura per evitare curiosi, così da scrivere la parola fine a questa querelle che ha tenuto tutti i fan con il fiato sospeso.

Ilary Blasi si è ufficialmente impegnata a restituire i costosi orologi, che andranno a finire in una cassetta di sicurezza cointestata. Sarà il primo incontro ravvicinato tra i due ex, che si stanno evitando e stanno comunicando il minimo indispensabile, solo per le questioni che riguardano i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. I due non saranno soli. Con Ilary potrebbe esserci l’avvocato milanese Alessandro Simeone, che la assiste anche nella causa di separazione. Francesco Totti sarà accompagnato dal suo storico legale Antonio Conte, che lo segue da più di vent’anni. Oltre al direttore della banca, convocato fuori orario, sarà presente anche l’addetto alle cassette di sicurezza. Il Capitano sembra aver deciso di portare con sé anche un esperto, incaricato di valutare se i Rolex sono autentici o se si tratta di imitazioni.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il giallo dei Rolex e la nuova udienza

Ilary Blasi, che sostiene che i Rolex siano regali per lei, nonostante abbiano il cinturino da uomo, ha dichiarato di averne presi 6 o 7, come scritto nei verbali, e ha sospetunto che quelli in suo possesso fossero 2, al massimo 4. Francesco Totti, invece, reclama almeno 7 o 8 Rolex, con prove di acquisto e certificati. Di altri non ha conservato i documenti. La collezione originale, del valore di oltre 1 milione di euro, comprendeva almeno 12 esemplari, alcuni dei quali esclusivi, venduti solo a clienti vip. Il giudice del Tribunale civile, Simona Rossi, che si occupa della separazione Totti-Blasi, ha fissato la prossima udienza, ovvero la seconda, per il 24 gennaio 2024. In quella data, dopo aver ascoltato le parti, deciderà quali prove ammettere e quanti e quali testimoni chiamare in aula. Resta aperto anche il fronte che riguarda la Longarina, centro sportivo che ospita la scuola di calcio di Totti, gestito negli ultimi anni da una società che faceva capo a Silvia Blasi, sorella maggiore di Ilary. L’ex calciatore, dopo una contesa legale, era riuscito a rientrare in possesso di questo centro, ma chiedeva circa 190 mila euro di canoni di affitto arretrati e non pagati. Il giudice glieli ha accordati. La ex cognata per il momento non ha pagato e sembra non avere alcuna intenzione di farlo. Francesco Totti potrebbe presto inoltrare una richiesta di pignoramento dei beni a Silvia Blasi.

