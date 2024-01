Perché Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono lasciati? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono lasciati?

La conduttrice televisiva Paola Di Benedetto e il calciatore del Torino Raoul Bellanova si sono lasciati. I due erano fidanzati dallo scorso mese di giugno e già nelle scorse settimane hanno cominciato a circolare voci circa la fine della loro storia d’amore. La conduttrice ed ex Madre Natura del programma televisivo di Paolo Bonolis “Ciao Darwin” ha voluto confermare sul proprio profilo di Instagram la fine della relazione con il calciatore: “io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che con piacere abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto di incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile. Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro.”

Su Instagram intanto, l’esperta di gossip Deianira Marzano, ha parlato ancora dei presunti tradimenti da parte di Raoul e che Benedetta era stata avvertita. Queste le parole di Deianira Marzano a corredo di alcune foto: “allora queste sono due storie di luglio in cui una ragazza mi dimostrava che l’ex di Paola Di Benedetto le scriveva e che diceva di essere single. Quando lo dissi a Paola postò la foto con lui per dire ‘è tutto ok’. Mi dispiace perché molte volte noi diamo utili informazioni e lei si sarebbe evitata una delusione. Visto che a quanto pare la storia dia finita per un tradimento. E lei per levare repentinamente le foto con lui deve essere anche molto arrabbiata.”

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: la storia d’amore

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova non stanno più insieme, a comunicarlo è stata la stessa conduttrice televisiva con una storia pubblicata su Instagram. I due si sono conosciuti all’inizio della scorsa estate ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Quello che all’inizio sembrava solamente un flirt estivo, piano piano si è trasformato in una storia importante. I due sono stati paparazzati per la prima volta mentre si baciavano in un ristorante di Milano e, poco dopo, con un selfie su Instagram la coppia ha ufficializzato la relazione. Da allora sono i due hanno mostrato spesso i momenti che condividevano insieme e, secondo il settimanale “Chi“, lo scorso ottobre stavano pensando si andare a convivere a Torino, città dove gioca Raoul. Alla fine però il tempo trascorso insieme pare abbia fatto venir fuori l’incompatibilità di carattere. Paola Di Benedetto ha anche cancellato tutte le foto che li ritraevano insieme, fino alla pubblicazione della storia dove conferma la fine della storia con il calciatore del Toro.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Valentin Alexandru, il ballerino di Amici trova l’amore: chi è la fidanzata?

Chi è Helly Nahmad: tutto sul nuovo fidanzato di Bianca Balti