Valentin Alexandru, il ballerino di Amici di Maria De Filippi, ha trovato l’amore. Chi è la fidanzata? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Amici, il ballerino Valentin Alexandru trova l’amore: chi è la fidanzata?

Valentin Alexandru è stato uno dei ballerino del talent show televisivo “Amici” di Maria De Filippi. Durante la sua partecipazione alla 19esima edizione del programma, Valentin ha fatto parlare di sé non solamente per le sua performance ma anche per il flirt con la professionista Francesca Tocca, oltre che per il suo bel caratterino. Una volta finita l’esperienza ad “Amici“, Valentin è stato molto poco attivo sui vari social, mantenendo quindi privata la sua vita sentimentale. Nelle ultime ore ha però condiviso uno scatto sul suo profilo officiale di Instagram che rivela una certa intimità con la modella napoletana Emy Buono. La giovane è nota al pubblico per aver partecipato ai reality “Ti spedisco in convento” e “La Pupa e il Secchione”. Emy si era fidanzata con Denis Dosio, anche lui nel ruolo di pupo ed ex gieffino, ma la relazione non è durata tanto. Emy ha poi debuttato sulla piattaforma per adulti OnlyFans, salvo poi fare marcia indietro. La modella ha infatti deciso di allontanarsi da quel mondo e di ritirarsi in un convento di Sorrento. La motivazione è stata la depressione scaturita dai contenuti divenuti virali sul web. Lo scorso mese di dicembre è uscito anche il suo primo libro, dal titolo: “Desiderio o devozione. Da OnlyFans al convento”. A quanto pare la modella alla fine ha deciso di non prendere i voti, come lo dimostra anche lo scatto con Valentin Alexandru. I due si troverebbero in Romania, a Bucarest, al momento non si sa se si stanno semplicemente conoscendo o se invece ci sia già una relazione in corso. Nel frattempo, Francesca Tocca ha pubblicato una storia che sembra quasi una frecciatina verso la coppia. Queste le sue parole: “La befana vien di notte come fanno le… O con lo scarpe tutte rotte? Boh, mi sono persa… Auguri Befane.”

Valentin Alexandru ad Amici 19

Valentin Alexandru è stato uno dei ballerini della 19esima edizione di “Amici”. Oltre che per il suo talento, Valentin si è fatto conoscere anche per il suo carattere irritabile. Queste sono state le sue parole una volta uscito dal programma: “ho letto di tutto e non ho mai risposto alle cattiverie che mi hanno scritto. Tutte critiche assurde e feroci che riguardavano il mio carattere e questo non mi è mai importato. Come mai? Perché queste cattiverie arrivano da persone che non mi conoscevano. Chi mi conosce infatti non parla così e sono tutti felici di starmi vicino, perché vedono come sono davvero. Non mi cambio e non lo farei mai per nessuno, soprattutto per chi critica senza conoscere. Non mi pento di nulla e rifarei tutto. E aggiungo che non ho intenzione di rinunciare al mio orgoglio per accontentare qualcuno. Non direi mai quello che non penso veramente soltanto per paura di perdere un lavoro o una manciata di soldi”.

