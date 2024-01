La bella Bianca Balti ha un nuovo fidanzato: l’ha recentemente presentato sui social. Se anche voi siete curiose di conoscerlo, allora leggete questo articolo fino alla fine, per saperne di più sulla nuova fiamma della super modella, già molto famosa anche su Instagram.

Chi è Helly Nahmad, il fidanzato di Bianca Balti?

Bianca Balti ha ufficializzato la sua relazione con Helly Nahmad.

La top model italiana, 39 anni, ha condiviso su Instagram un selfie in acqua con il suo nuovo compagno, un ricco collezionista d’arte 46enne.

I due, che si frequentano da alcuni mesi, si stanno godendo una vacanza a Saint Barth.

La Balti ha voluto celebrare l’inizio del nuovo anno condividendo con i suoi follower anche la sua vita sentimentale.

Il selfie, discreto e naturale, mostra la semplicità di questa relazione, nata lontano dai riflettori.

L’immagine è stata poi accompagnata da una gallery di foto che documentano la vacanza dei due ai Caraibi, in compagnia delle due figlie della Balti, Matilde Lucidi e Mia McRae.

La top model ha parlato con estrema sincerità delle sue precedenti relazioni, naufragate negli anni scorsi.

Per quanto riguarda il nuovo compagno, Helly Nahmad, è un noto collezionista d’arte e amico di Leonardo DiCaprio.

I due si sono presentati insieme per la prima volta in occasione del matrimonio del fratello di Nahmad, Joseph, celebrato la scorsa estate in Costa Smeralda.

Bianca Balti tra carriera e vita privata

Bianca Balti è nata a Lodi il 19 marzo 1984. Ha 39 anni e una carriera da top model di successo.

Da ragazza ha frequentato un liceo classico e poi, dopo la maturità, si è trasferita a Milano per studiare design della comunicazione al Politecnico. Nel frattempo, si è mantenuta svolgendo piccoli lavori, come la rappresentante di cosmetici nei supermercati.

Un giorno, mentre era al lavoro, è stata notata da un agente di modelle. È così iniziata la sua carriera nel mondo della moda.

Bianca Balti ha sfilato per le più importanti case di moda, tra cui Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Prada e Versace. È stata anche testimonial di campagne pubblicitarie di brand come Guess, Calvin Klein e Ralph Lauren.

Nel 2006 si è sposata con il fotografo Christian Lucidi, dal quale ha avuto una figlia, Matilde, nel 2007. La coppia si è separata nel 2010.

Nel 2015 ha avuto una seconda figlia, Mia, dal compagno Matthew McRae. I due si sono sposati nel 2017, ma si sono separati pochi mesi dopo.

Bianca Balti è una modella molto apprezzata per la sua bellezza e il suo carisma. È anche una donna forte e indipendente, che non ha paura di esprimere le sue opinioni.

Nel 2005, è stata notata da Dolce&Gabbana, e scelta per una celebre campagna pubblicitaria. Da quel momento, la sua carriera è stata sempre in ascesa: Bianca è diventata una delle modelle di punta di importanti brand come Roberto Cavalli, Armani Jeans, Victoria’s Secret, Christian Dior, H&M, L’Oreal e Diesel. Ha posato, inoltre, per molti servizi fotografici e copertine di diverse importanti riviste di moda, come Velvet, la versione giapponese e spagnola di Vogue, l’edizione italiana di Elle e quella francese di Playboy.

Una donna e una modella completa e poliedrica, adesso pronta a vivere anche un nuovo amore.

