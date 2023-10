Come sono i rapporti tra Gianluca Grignani e i suoi figli? Il cantante ha affrontato diverse difficoltà come figlio, ma anche come padre. Tempo fa aveva rivelato di non vedere tre dei suoi quattro figli.

Perché Gianluca Grignani non vede più i suoi figli?

Gianluca Grignani sta affrontando la morte del padre, con cui non aveva rapporti da ben 15 anni, come raccontato nella canzone che ha deciso di portare sul palco del Festival di Sanremo. Ha avuto un rapporto molto complesso con suo padre, che in diverse situazioni ha provato a spiegare. Anche con i suoi figli ha dovuto affrontare diverse difficoltà. Nell’ultimo anno ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo modo di essere genitore e in un’intervista aveva svelato di non vedere tre dei suoi quattro figli da diverso tempo. Il cantante ha sempre parlato della sua difficoltà di essere un buon padre, ammettendo apertamente di non vedere i suoi figli, ad eccezione della maggiore, Ginevra. Il motivo per cui non li vede non è perché non desidera farlo, ma a causa di un senso di responsabilità che lo ha spinto a prendere questa decisione molto complessa.

Gianluca Grignani, durante un’intervista per Verissimo nel 2021, ha condiviso i suoi sentimenti riguardo la sua situazione familiare. Ha rivelato che i suoi figli gli mancano molto e ha spiegato che la maggiore vive con lui, mentre gli altri tre vivono con la madre. Nonostante il dolore che prova, ha spiegato che questa è stata una scelta presa per il loro bene. Il cantautore è rimasto molto commosso mentre ricordava i momenti legati alla nascita dei suoi figli, avuti dalla sua lunga relazione con la fotografa Francesca Dall’Olio, Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. “Non vedo i miei figli. Non perché non lo voglia, ma perché la responsabilità ha fatto sì che io decidessi che questa era la cosa giusta da fare. E questo fa male” ha spiegato Gianluca Grignani. L’artista ha confessato di aver paura di somigliare a suo padre.

Gianluca Grignani: il difficile rapporto con suo padre

Paolo Grignani, padre di Gianluca Grignani, è morto lunedì 2 ottobre 2023. Il cantante non lo vedeva da ben 15 anni e questa lontananza e questo dolore erano parte della canzone che aveva deciso di scrivere e portare al Festival di Sanremo. Il rapporto tra Gianluca Grignani e il padre è stato caratterizzato da alti e bassi molto forti. A 18 anni il cantante ha affrontato la separazione dei suoi genitori e l’abbandono da parte del padre. “Lui se n’è andato in maniera poco consona: ha messo in mezzo me” ha spiegato il cantante. Da quel momento ha deciso di chiudere ogni rapporto con il genitore. Il cantante ha raccontato che un giorno il padre lo ha contattato e, anche se non stava male, gli ha chiesto se sarebbe mai andato al suo funerale.



GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: