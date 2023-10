Peeling viso per l’autunno:come preparare la pelle

La pelle del viso è spesso sottoposta a una serie di fattori come lo stress, il sole, ecc. Per l’autunno si ha bisogno di un trattamento specifico come il peeling viso in modo da rendere la pelle più omogenea e uniforme. Scopriamo come realizzarlo e gli ingredienti dei vari prodotti che possono fare bene alla pelle.

Peeling per l’autunno

In seguito alle esposizioni al sole, al cloro, alla salsedine, la pelle, con il cambio di stagione, necessita di un rinnovamento e prodotti maggiormente indicati. A tal proposito, il peeling per l’autunno è il trattamento ideale per ridare vita alla pelle e affrontare così il periodo autunnale. In questo modo, si rigenera la pelle.

La pelle è in continuo rinnovamento anche perché su di essa tendono ad accumularsi cellule morte che comportano delle difficoltà di respirazione. Un buon peeling è il trattamento ideale per dare luce e colore a una pelle spenta e aiutare a ravvivarla per la stagione autunnale. Una procedura indicata sia per uomini e donne.

Un trattamento come il peeling per l’autunno permette di eliminare qualsiasi cellula morta e di rinnovare così la pelle in modo che sia maggiormente sana e luminosa. Con il peeling si intende proprio il trattamento per rimuovere le tossine e l’eccesso di sebo. In questo modo si esfolia la pelle grazie a componenti e ingredienti adeguati.

oltre a questo trattamento che è possibile fare anche a casa con i giusti prodotti ed esfolianti, bisogna adottare delle buone abitudini. Una buona idratazione è molto importante anche per la pelle dal momento che elimina le tossine. Ricordarsi poi di struccarsi ogni volta in modo da liberare la pelle dai residui di trucco.

Peeling per l’autunno: come fare

Considerando che un trattamento come il peeling per l’autunno permette di rinnovare le cellule e, di conseguenza, avere una pelle liscia e morbida, è possibile ottenerla grazie ad alcuni prodotti. Si consiglia di puntare su prodotti di bellezza che siano in grado di esfoliare la pelle e, a tal proposito, è bene optare per ingredienti a base di acido glicolico, tartarico e mandelico.

Sono ingredienti che, mescolati insieme, permettono di levigare la grana della pelle riducendo anche il rischi di irritazioni e rossori. Rendono la pelle maggiormente uniforme e poi ci sono prodotti che all’interno hanno elementi che sono in grado di combattere le rughe e i segni di espressione. Un trattamento indicato per ogni tipo di pelle, anche quelle maggiormente sensibili.

Il trattamento del peeling per l’autunno è a base anche di un elemento come l’acido salicilico che permette, non solo di esfoliare la pelle, ma anche di combattere e contrastare i pori compreso i punti neri e le imperfezioni andando a levigare l’incarnato. Altri ancora sono a base di prodotti ed elementi naturali privi di controindicazioni.

Un trattamento del genere è disponibile anche in creme, sieri o maschere nutrienti che, tra le varie proprietà, hanno proprio quella di esfoliare la pelle e renderla maggiormente uniforme e liscia.

Peeling viso per l’autunno: prodotti Amazon

Un trattamento fai da te i cui prodotti sono disponibili in varie formule sull’e-commerce di Amazon. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli. La classifica qui sotto mostra i tre migliori prodotti di bellezza per il peeling viso scelti tra quelli maggiormente efficaci e adatti per la pelle di ognuno con una descrizione di ciascuno.

1)Paula’s Choice skin perfecting

Un esfoliante per il viso nella formula fluida dalle proprietà antinfiammatorie che combatte i brufoli e punti neri. A base di acido salicilico dalle proprietà emollienti. Si consiglia di applicare su viso e collo a giorni alterni senza risciacquare con le dita o con un dischetto di cotone.

2)Maschera viso con acido glicolico peeling viso

Una maschera per il viso dalle proprietà rigeneranti e detossificante. Elimina e rigenera le cellule della pelle in profondità. Stimola il rinnovamento della pelle combattendo le macchie e le discromie cutanee. A base di ingredienti naturali come mango, limone e passiflora. Da applicare sul viso lasciando in posa per 5 minuti.

3)Rilastil D-Clar micropeeling concentrato

Un trattamento per il viso dall’azione esfoliante, levigante e schiarente che aumenta il ricambio cellulare. Combatte le ipercromie ma anche un colorito spento e non uniforme. Una formula con acido mandelico. Si consiglia di agitare bene prima dell’uso e tamponare sulle zone da trattare facendo un massaggio circolare.

Insieme al peeling viso, non bisogna dimenticare lo scrub per il viso.