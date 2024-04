Creme di riso: quale scegliere per la pelle

Per trattare la pelle del viso e del corpo ci sono ingredienti naturali che sicuramente aiutano a evitare rossori e irritazioni. Uno di questi è sicuramente il riso e sono diversi i prodotti a base di questo cereale. Le creme di riso sono infatti la soluzione migliore per la salute e il benessere dell’epidermide. Ecco quale scegliere e come applicarle.

Creme di riso

Le creme sono da sempre prodotti molto richiesti e usati. Il settore della bellezza della pelle scopre sempre nuovi modi per migliorare il proprio stato ed epidermide. Le creme di riso corrispondono proprio a questa descrizione per i tanti benefici e vantaggi che donano grazie alla presenza di questo cereale molto importante.

Negli ultimi anni stanno guadagnando sempre più popolarità e consensi al punto che sono particolarmente indicate come prodotto di cosmesi per la pelle. Si distinguono da altri prodotti dal momento che hanno proprietà lenitive e calmanti poiché riducono i rossori e le infiammazioni che possono giungere sul viso.

Sono particolarmente consigliate e apprezzate le creme di riso poiché danno sollievo alla pelle facilmente irritata. Poi risultano particolarmente indicate per una pelle maggiormente sensibile soggetta a rossori e infiammazioni, appunto. Oltre alle capacità lenitive, sono idratanti quindi nutrono la pelle in profondità senza ostruire i pori.

Donano alla pelle un aspetto maggiormente compatto e un tono più consistente. Sono ricche di antiossidanti stimolando così il collagene permettendo di rassodare l’incarnato. Usare e applicare in modo regolare queste creme sul viso comporta una pelle maggiormente liscia e un aspetto più giovane.

Creme di riso: proprietà

Come detto, le creme di riso hanno tutte queste proprietà e benefici proprio perché al loro interno contengono ingredienti come acido ialuronico, l’echinacea, ma anche i ceramidi e gli estratti di liquirizia che hanno tutte scopi lenitivi e idratanti per il benessere e la salute della pelle, in generale. Inoltre, donano alla pelle un aspetto più levigato aiutando a produrre maggiore sebo.

Il riso, poi, essendo un cereale, contiene una serie di nutrienti che, a livello cosmetico, hanno un’azione molto importante. infatti, permette di avere un’azione antinfiammatoria, ma anche anti prurito e sbiancante proprio perché contiene sostanze come le vitamine, i sali minerali, gli acidi grassi e l’orizanolo.

Le creme di riso si compongono poi di amido e di acqua di riso che hanno un’azione detergente e rinfrescante per la pelle. L’estratto di crusca di riso va a lenire la pelle soprattutto se si soffre di dermatite atopica mentre l’olio di crusca di riso si distingue per aspetti ed effetti che sono emollienti, ma anche antiossidanti.

Creme di riso Amazon

Sono prodotti per la pelle da reperire e ordinare sul sito di Amazon dove si trovano offerte e promozioni da non perdere. Cliccando la foto si leggono le caratteristiche di ognuna. Qui sotto la classifica illustra le migliori creme di riso per le consumatrici scelte tra le più adatte ed efficaci con la descrizione di ogni prodotto.

1)Black rice hyaluronic cream

Adatta alle pelli particolarmente sensibili, è un tipo di crema a base di acido ialuronico che nutre la pelle fornendo un’accurata e ottima idratazione. Si compone di una serie di ingredienti che aiutano a migliorare l’elasticità della pelle prevenendo l’invecchiamento. Contiene anche olio primrose che rigenera la pelle.

2)Fior di riso crema corpo viso

A base di amido di riso indicata come crema da applicare per il corpo dopo il bagno o la doccia per una pelle liscia. Adatta anche come doposole in quanto calmante e lenitiva. Si adatta anche alle pelli maggiormente delicate e sensibili. A base di amido di riso, olio di crusca di riso, estratto di fiori di camomilla, estratto frutti di rosa canina.

3)Detergente a base d’acqua crema idratante al riso

Una mousse detergente a base di estratto di riso che deterge la pelle rimuovendo le impurità. Libera i pori, rimuove l’olio in eccesso donando un aspetto e una pelle giovane. Molto morbida grazie agli ingredienti naturali. Mantiene una pelle fresca e morbida. elimina le cellule morte riducendo l’opacità.

Oltre alle creme di riso, anche l’acqua di riso si rivela un alleato prezioso per la salute dei capelli.