Peeling viso: come fare e i benefici

Per un aspetto della pelle giovane e luminoso, per attenuare i segni e le macchie, il peeling viso è un trattamento che non può mancare nella skincare.

Nel trattamento della skincare, per prendersi cura della pelle, sono diversi i procedimenti e passaggi che non possono mancare. Tra i tanti, vi è anche il peeling viso, noto come esfoliante che ha il compito di esfoliare la pelle e ridurre le cellule morte. Scopriamo insieme come farlo a casa con i giusti prodotti e tutti i benefici che comporta.

Peeling viso

Si intende un trattamento di skincare pensato per la pelle del viso che permette di rigenerarla e idratarla. Il peeling viso agisce in profondità combattendo gli inestetismi e gli effetti dell’invecchiamento sulla pelle. Un trattamento che agisce sugli strati più profondi della pelle normalizzando la produzione di sebo e garantendo maggiore idratazione.

L’avanzare dell’età e i primi segni del tempo comportano una pelle spenta, opaca e poco luminosa. Un esfoliante viso noto anche come peeling, appunto, va proprio a lavorare su questi inestetismi compreso anche le macchie scure rigenerando e dando vita a cellule epiteliali nuove. Un trattamento estetico che necessita di personale esperto.

Sono due i tipi di peeling viso maggiormente diffusi in commercio: meccanica tramite uno scrub che esfolia rimuovendo lo strato più esterno e superficiale dell’epidermide e chimico che usa composti di acidi e di altre sostanze in modo da rimuovere le cellule morte della pelle, oltre allo sporco e al sebo in eccesso.

Il peeling chimico è da preferire al classico scrub che può causare segni e macchie rosse, oltre a irritazione. Un peeling chimico è maggiormente consigliato perché agisce in profondità aiutando ad avere una pelle giovane e sana, e apporta una serie di benefici per la cute, come il rinnovamento cellulare.

Peeling viso: come fare

Per il peeling viso si ha bisogno di prodotti specifici che sono disponibili in svariate formule anche a seconda dei risultati che si vuole ottenere. Ci sono formule in siero che si possono abbinare a una crema idratante oppure in crema che contengono diversi ingredienti, anche se l’azione non è proprio specifica. Si trovano anche gel da applicare e rimuovere o maschere in patch.

Per fare questo trattamento a casa è bene attenersi ad alcune regole. Bisogna sempre verificare la reazione dei prodotti alla pelle facendo attenzione che non causino pizzicori o bruciori. Si consiglia di leggere attentamente le istruzioni e rispettare i tempi di posa indicati che solitamente sono tra 10 o 20 minuti.

Mai lavare il viso con detergenti aggressivi e optare per prodotti che contengano sostanze ed elementi naturali che facciano bene alla pelle del viso. A prescindere dal tipo di prodotto, che sia una maschera o una crema, la sera è il momento migliore perché in questo modo si evita la luce diretta del sole.

Nei giorni successivi al trattamento del peeling viso è sempre utile applicare una crema di protezione solare in modo da proteggere la pelle. Si consiglia di usare questa crema anche prima del make up. In casa sono poi diversi gli ingredienti naturali da usare come lo yogurt e lo zucchero da mescolare insieme perfetto per pelli grassi per poi risciacquare passando per olio extravergine di oliva, mandorle, ecc.

Peeling viso Amazon

Per la bellezza della propria pelle, sono dfiversi i prodotti da usare e che si trovano a buoni prezzi sul noto e-commerce di Amazon

1)Altrapelle Radiance peeling gel esfoliante

Un gel esfoliante nella confezione da 50 ml indicato per ogni tipo di pelle che illumina, leviga, rinfresca, deterge e purifica l’epidermide. Combatte e attenua le macchie e le discromie del tempo. Rimuove qualsiasi residuo di trucco proteggendola da agenti inquinanti. Indicato anche per le pelli più sensibili e si consiglia di applicarlo almeno una volta a settimana per poi massaggiare e risciacquare con acqua tiepida.

2)Maschera viso con acido glicolico

Un trattamento esfoliante in maschera indicato per pelle mista, secca e anche tutti gli altri tipi. Purifica la pelle grazie all’acido glicolico e rigenera le cellule. Una maschera viso che migliora l’incarnato proteggendola dalle discromie e dai segni del tempo. Basta applicarla sulal zona da trattare lasciando in posa per almeno cinque minuti per poi risciacquare. Si basa su ingredienti naturali come mango, passiflora e limone per una pelle fresca.

3)colibri skincare 2% BHA peeling

Un peeling viso esfoliante che rimuove le cellule morte e altre impurità attenuando il rossore. A base di acido saliciclico che assorbe i principi attivi in esso contenuti dando una pelle radiosa. Bisogna prenderne un po’ sulle dita per ppoi applicarlo sul viso e sul décolleté asciutti lasciando assorbire. Si consiglia di applicare il trattamento la sera. Ottima anche come scrub viso permette di proteggere la pelle.

