Scrub viso: come fare e i prodotti adatti

Per eliminare le impurità e cellule morte, lo scrub viso da applicare in gel o crema è un prodotto di bellezza immancabile della beauty routine.

La skincare e la pulizia della propria pelle sono un elemento imprescindibile per prendersi cura dell’epidermide. Sono diversi i prodotti da usare nella beauty routine e, tra questi, non può assolutamente mancare lo scrub viso che esfolia la pelle in profondità. Scopriamo come fare e i prodotti migliori da usare.

Scrub viso

Per la pulizia del proprio viso, questo prodotto è sicuramente l’ideale dal momento che esfolia la pelle in modo da liberarla dalle tossine e riuscendo a mantenerla liscia e ben vellutata. Per scrub viso si fa riferimento a un prodotto esfoliante che contiene dei microgranuli che hanno il compito di eliminare sia le impurità che le cellule morte della pelle.

Bisogna applicarlo in modo costante per una pelle maggiormente liscia e luminosa. Un prodotto di bellezza da usare per tutto l’anno e considerato un alleato di bellezza indispensabile per la propria pelle. Può essere sia in gel o crema a base di granuli che sono abrasivi e che basta massaggiare sulla pelle per poi risciacquare.

Nel proprio beauty case non possono assolutamente mancare dei prodotti di questo tipo. Si differenziano dagli scrub per il corpo poiché si compongono di esfolianti che sono più sottili e delicati a seconda del tipo di pelle da trattare. A seconda del proprio tipo di pelle, è bene scegliere il tipo di scrub viso maggiormente indicato.

Può avere poi diverse funzioni in base a questo va scelto il tipo adatto. Ha proprietà esfolianti che esfoliano la pelle eliminando le impurità per un viso più omogeneo, purificante, quindi indicato per pelli grasse e miste che aiutano a eliminare l’eccesso di sebo oppure idratante che ha il compito di idratare la pelle in profondità.

Scrub viso: consigli

Sono diversi gli scrub viso disponibili in commercio e che si adattano a diversi tipi di pelle e di incarnato. Il prodotto biologico è assolutamente sicuro perché privo di qualsiasi parabene o altro allergene con componenti sicuri e testati dermatologicamente su vari tipi di pelle in modo da garantirne la sicurezza e l’efficacia.

Per la pelle grassa o mista, sono indicati dei prodotti che siano a base di componenti come l’argilla pura, i complessi multivitaminici e il bicarbonato. In caso di pelli sensibili o che tendono ad arrossarsi, i prodotti esfolianti naturali sono maggiormente indicati. Una crema scrub, per esempio, è l’ideale in quanto idrata ed esfolia al tempo stesso.

A seconda poi del tipo di pelle va a cambiare la frequenza di applicazione. Per esempio, per le pelli grasse o miste bisognerebbe optare per un trattamento almeno due volte a settimana, mentre per la pelle secca o sensibile una applicazione a settimana di scrub viso è molto indicato. Applicarlo è molto facile poiché basta struccarsi e lavare il viso bene con acqua abbondante.

Bisogna poi applicare una piccola quantità di scrub viso sulle dita massaggiando con movimenti circolari e lasciando che il prodotto si assorba. È possibile applicare lo scrub viso su alcune aree quali il naso, la fronte e il mento, mentre sono da evitare le labbra e il contorno occhi. Basta poi risciacquare e applicare una crema idratante.

Scrub viso: prodotti Amazon

Per la pulizia della pelle sul noto e-commerce di Amazon si trovano tantissimi prodotti da usare approfittando di promozioni e sconti da non perdere. Basta cliccare l’immagine per visualizzare i dettagli. Qui sotto una classifica con i migliori scrub viso a seconda del tipo di pelle e la descrizione di ogni prodotto scelto dalle consumatrici.

1)Collistar Idro-Attiva magico gel-scrub viso

Un gel nella confezione da 100 ml che ha una azione levigante ed esfoliante, oltre che rivitalizzante per la pelle. Si compone di microgranuli a base di componenti naturali come lo zucchero e l’estratto di peonia. Un prodotto che è indicato per ogni tipo di pelle. Basta massaggiare sulla pelle liberando il viso dalle tossine per poi sciacquare.

2)Bionike Defence scrub micro esfoliante

Uno scrub per le pelli particolarmente sensibili ed esfolianti che dona un viso luminoso e rinfrescante grazie all’azione levigante e rivitalizzante. Stimola il rinnovo delle cellule senza aggredire la pelle ed esfoliandola a lungo. Adatta a ogni tipo di pelle e da usare almeno due volte a settimana. Molto delicato e ha un profumo che non irrita.

3)Nip + Fab Glycolic Acid Fix Face scrub

Uno scrub composto da acido glicolico che alleggerisce la pelle. Un siero che ha una azione da peeling e da lisciatura che ristruttura il proprio aspetto. Un siero che tonifica la pelle per un aspetto luminoso e sano. Idrata l’epidermide stimolando la rigenerazione cellulare. La pelle è maggiormente luminosa. Adatta anche per un trattamento notturno.

