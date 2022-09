Patrizia De Blanck contro i migranti: “Sono furiosa, ho rischiato la vita”

Tramite il suo profilo Instagram, Patrizia De Blanck si è scagliata contro i migranti e i politici italiani. La contessa è stata vittima di un tentativo di scippo e ha rischiato la vita. Il suo sfogo ha ricevuto il sostegno di tanti fan, sia gente comune che personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Patrizia De Blanck ha subito un tentativo di scippo a Roma, vicino alla sua casa. La contessa ha raccontato l’accaduto via Instagram e si è scagliata contro i migranti e i politici che consentono loro di vivere in Italia senza rispettare le regole. L’81enne ha esordito:

Patrizia ha proseguito:

“Era un uomo di colore, alto e di corporatura esile. La sicurezza urbana è ormai una mera utopia. Non si può stare tranquilli nemmeno in pieno giorno. Se fossi stata sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita, soltanto perché colpevole di essere uscita di casa con la mia borsa. Questo non è tollerabile in un Paese che si definisce civile. Condivido ciò che ha detto il mio amico giornalista Igor Righetti dopo l’accaduto: ‘Le necessità vitali di tanti disperati arrivati in Italia fanno l’uomo ladro’. Già, il problema è proprio questo. In un’Italia che da tempo si trova in grande difficoltà economiche e sociali ci siamo fatti carico dei problemi di altri che una volta qui devono sopravvivere e lo fanno spesso nella più assoluta illegalità perché ormai hanno capito che, mal che vada, la certezza della pena non è sempre una certezza”.