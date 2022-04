Patrizia De Blanck è una contessa, nonché nota opinionista tv. Prossima a diventare concorrente del Grande Fratello Vip 5, è popolare anche per il suo vissuto tutt’altro che monotono e lineare. Cosa sappiamo sul suo conto?

Patrizia De Blanck: chi è?

Classe 1944, Patrizia De Blanck è nata il 9 novembre a Roma. Discendente da parte di madre di una nobile famiglia veneziana, nel 1960 ha sposato l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner. Il matrimonio è finito dopo pochi mesi perché Patrizia ha beccato il consorte in atteggiamenti intimi con il suo migliore amico.

Nel 1958, la contessa ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. E’ stata una delle due vallette del programma televisivo Il Musichiere, codotto da Mario Riva.

Dopo questa breve esperienza, Patrizia ha preferito dedicarsi per un po’ alla vita privata.

E’ tornata in tv nel 2002 in Chiambretti c’è in onda su Raidue. L’anno successivo è stata ospite fissa di Buona Domenica, mentre nel 2005 ha partecipato come concorrente al reality Il Ristorante, in onda sul primo canale della Rete. Nel 2008, ha preso parte a L’Isola dei Famosi, regalando ai fan del trash siparietti unici.

Nello stesso anno, ha pubblicato una sua autobiografia, intitolata A letto con il Diavolo, scritta in collaborazione con Matilde Amorosi.

Nel suo curriculum ci sono anche alcune esperienze come attrice: Parentesi tonde del 2006, un episodio de I Cesaroni del 2009 e Vacanze di Natale a Cortina del 2011. Negli ultimi anni, è spesso opinionista dei salotti di Barbara D’Urso: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Nel 2020, la contessa è stata scelta da Alfonso Signorini come concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Patrizia De Blanck: la vita privata

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la simpatica nobildonna romana ha avuto una vita davvero movimentata. Dopo le prime nozze naufragate per un tradimento, si è fidanzata con Farouk El Chourbagi, morto assassinato nel 1964.

Nel 1971 ha sposato Giuseppe Drommi, console di Panama, morto nel 1999. Dalla loro unione, il 18 febbraio del 1981, è nata l’unica figlia Giada. Madre e figlia hanno un rapporto davvero speciale, tanto che spesso appaiono insieme anche in televisione.

La De Blanck ha avuto numerose storie d’amore, alcune con personaggi famosi come Alberto Sordi e Franco Califano. Su quest’ultimo, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato:

“Prima che me lo chiediate, a letto ci sapeva fare, parecchio”.

Tra le varie confessioni piccanti rilasciate nel corso degli anni dalla contessa, ce n’è una che ha sempre suscitato grande interesse. Tempo fa, ha trascorso una notte di passione con una sua amica, ma non ha mai rivelato il nome.

Di certo, nel corso dell’avventura nella casa più spiata d’Italia, l’opinionista regalerà ai telespettatori momenti indimenticabili. Quante altre confessioni farà sulla sua vita? Staremo a vedere.

Nel 2017, Patrizia ha avuto un serio problema di salute. Se non fosse andata in ospedale su insistenza della figlia Giada sarebbe andata incontro ad una meningite fulminante. Fortunatamente, ad oggi sta bene e quello resta solo un brutto ricordo.