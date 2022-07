Tananai non si ferma: da Sanremo 2022 il cantautore milanese è stato una bomba a orologeria e non ha intenzione di fermarsi proprio ora.

Dopo il successo di Sesso occasionale, lanciato sul palco dell’Ariston, è stato il momento di Baby Goddamn e, più recentemente, di La dolce vita, prodotta insieme agli amici Fedez e Mara Sattei.

Da poco, però, Tananai è uscito allo scoperto con un nuovo singolo, destinato a entrare a fare parte ufficialmente delle hit per l’estate 2022: si intitola Pasta ed è arrivata in radio e su tutte le piattaforme digitali dal primo luglio 2022.

Il significato di Pasta

Il nuovo singolo di Tananai ha un testo abbastanza criptico e, se vogliamo, anche fuori dagli schemi. Sembra in effetti che non ci sia un significato particolarmente profondo nascosto dentro le parole del testo.

Tuttavia, provando a soffermarsi per un attimo sul testo, si potrebbe pensare che Tananai voglia, in qualche modo, invitare le persone ad abbandonare le varie preoccupazioni che sicuramente esistono e godersi, piuttosto, la spontaneità della vita, ballando, divertendosi e improvvisando. I riferimenti alla musica dance e alla musica house, infatti, potrebbero confermare tale teoria: ballare, scaricare la tensione, non pensare.

In quanto alla parola “Pasta“, che dà il titolo al singolo, si potrebbe trattare o di un gioco di suoni e parole tra “para para” e “pasta”, o del sottile riferimento della voglia di pasta dopo una serata di divertimento in discoteca in compagnia.

Ad ogni modo, il mood dance del pezzo farà sicuramente voglia di ballare!

Pasta di Tananai: il testo della canzone

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-PASTA

Balli strani, i carabinieri

Belli grassi, Benny Benassi

Soddisfatti ‘sto venerdì

Vuoi venire qui da me?

Citofona 323, uh, ah

Acido come la dance,

quella del 2003

Sex Tape, video Blu-Ray

Io, lei, fuori da qui

BERLIN CALLING,

Chiama quando sei free

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-uh-ah

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-PASTA

Cerco casa, tabula rasa

L’ho spaccata, sono Bruce Lee

Cresta in testa come i Mohicani

Faccia pulita, chirichetti

Vuoi venire qui da me?

Citofona 323, uh, ah

Acido come la dance,

quella del 2003

Sex Tape, video Blu-Ray

Io, lei, fuori da qui

BERLIN CALLING,

Chiama quando sei free

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-uh-ah

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-uh-ah

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-uh-ah

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-PASTA.

Tananai: la spontaneità vince sempre

Tananai (pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino), è la dimostrazione che non importa a che punto della classifica si arrivi; la personalità e la spontaneità, alla fine, ripagano sempre. L’esperienza di Sanremo non l’ha fermato: l’ultimo posto in classifica non l’ha scosso di una virgola, ma gli ha permesso di farsi conoscere per quello che effettivamente é. Sesso occasionale è stato comunque un successo e il suo mood spontaneo e divertente lo ha fatto apprezzare sempre di più dalle persone.

Insieme al pezzo di Sanremo, anche Baby Goddamn diventa disco d’oro e poi disco di platino. Ma per Tananai il successo non si è concluso: il 3 giugno 2022 esce il singolo La dolce vita, in collaborazione con Fedez e Mara Sattei. Il brano raggiunge la vetta della classifica dei singoli più venduti in Italia e si certifica disco d’oro dopo sole tre settimane!

A giudicare dal successo dei pezzi e dal carattere divertente, autoironico e super spontanei, Tananai continuerà ad avere il successo che merita.

Intanto, però, balliamo sulle note di Pasta, che male non fa!