Sanremo modifica il proprio regolamento ed elimina la categoria “Proposte”, permettendo così ai tre finalisti di Sanremo Giovani di entrare di diritto tra i Big che gareggeranno durante la kermesse, giunta alla 72esima edizione.

Inisieme a Yuman e Matteo Romano, arrivati rispettivamente al primo e al terzo posto, ecco quindi anche Tananai.

Scoprite insieme a noi qualche curiosità riguardo alla vita privata e alla carriera musicale del giovane cantante!

Chi è Tananai

Dell’infanzia di Tananai si da ancora davvero molto poco. Possiamo però ricostruire il percorso musicale che, dagli esordi, lo ha portato fino alle porte del Festival di Sanremo. Nato nel 1995 a Cologno Monzese in provincia di Milano, Alberto Cotta Ramusino, più tardi conosciuto con il nome d’arte Tananai, mostra fin dalla più tenera età, una certa passione per la musica che non abbandonerà mai più.

Passione che trasforma in qualcosa di concreto quando da vita a “Not for Us” un progetto di musica elettronica che basa le proprie fondamenta su testi in lingua inglese che arrivano ad attirare anche l’attenzione di una delle major più famose al mondo: la Universal Music.

L’esordio di Tananai nel mondo della musica

Successivamente il giovane cantante si dedica maggiormente alla scrittura di testi in italiano e inizia a farsi conoscere con il nome d’arte di Tananai, in onore del nonno che lo chiamava proprio così, con questo dolce nomignolo.

La svolta però, arriva a cavallo tra il 2019 ed 2020, in seguito alla pubblicazione dei due singoli dal titolo “Volersi Male” e “Calcutta”. Quest’ultimo brano in particolare, in cui l’artista parafrasa le vite straordinarie degli altri per far veder quanto la sua sia insignificante al solo confronto, diventa un tormentone continuamente riprodotto nelle playlist delle maggiori piattaforme di musica online prima e delle principali radio italiane poi.

La super collaborazione con Fedez

Nel 2020, dopo l’uscita del suo Ep, Tananai si prende un periodo di pausa fino a settembre 2021, quando ritorna a far parlare di se con il brano “Maleducazione”, dalle sonorità più rock. Si sa però, per avere successo, spesso è necessaria anche la spinta di chi di strada ne ha già percorsa più di te e per Tananai arriva presto anche quel momento.

Il brano giunge inevitabilmente anche alle orecchie del rapper ed imprenditore Fedez. Il marito di Chiara Ferragni infatti, lo chiama per cantare insieme a lui nel brano “Le madri degli altri”, inserito nel suo ultimo album.

Il cantante al Festival di Sanremo

Con “Esagerata”, il brano con cui partecipa a Sanremo Giovani, Tananai riesce a conquistare la finalissima dell’edizione del 2021 ed entra di diritto nella scuderia dei cantanti della 72esima edizione del Festival, capitanata per il terzo anno consecutivo da Amadeus, che possiamo dirlo, si è rivelato essere un eccellente direttore artistico e un ottimo padrone di casa.

Indubbiamente si tratta di un grande traguardo per Tananai, che avrà l’occasione di calcare il prestigioso palco della kermesse musicale insieme ad altri Big del calibro di Sangiovanni, Gianni Morandi e così via.