Scopriamo insieme come sarà l’oroscopo del mese di agosto 2023 per il segno del Leone. Un approfondimento su amore, lavoro e salute, per questo mese appena iniziato.

L’oroscopo di Agosto 2023 per il segno del Leone: sarà un mese di enormi rivelazioni su voi stessi

Il mese di Agosto inizia nel migliore dei modi per il segno zodiacale del Leone, perché si tratta del mese giusto per ripartire da se stessi. Per quanto sia importante sentirsi vicini all’altro in una relazione, è anche molto importante prendersi cura della propria individualità. Riuscirete ad allontanarvi finalmente dal bisogno di compiacere gli altri e potrete iniziare a mettere dei confini dove servono, per allontanarvi da quelle relazioni che non vi fanno stare bene. Potrete iniziare anche ad investire le vostre energie e le vostre risorse nei progetti in cui credete davvero, anche se dovrete combattere con qualche insicurezza e con la paura di essere sottovalutati intorno alla fine della prima settimana del mese. Il mese di Agosto vi porterà enormi rivelazioni su voi stessi e sulle vostre insicurezze e avrete una maggiore consapevolezza di ciò che siete, che potete fare e che meritate.

Dal 23 agosto il Sole entrerà in Vergine e Mercurio inizierà i suo moto retrogrado. Forse è il momento di prendere carta e penna e annotare le vostre spese, cercando di rivedere il vostro budget. Non dovete risparmiare al punto di privarvi di ciò che desiderate, ma è importante iniziare ad ottimizzare le spese e capire come gestire meglio i vostri soldi. Con la Luna Piena in Pesci del 31 Agosto potrete finalmente saldare i vostri debiti e chiedere indietro ciò che vi è dovuto, ma dovrete cercare di farlo con la giusta diplomazia, senza lasciar andare troppo il vostro carattere da leader, che potrebbe portarvi a commettere qualche errore in questo ambito.

L’oroscopo di Agosto 2023 per il segno del Leone: amore, lavoro e salute

Scopriamo insieme, entrando maggiormente nel dettaglio, cosa hanno in serbo le stelle per il segno zodiacale del Leone durante il mese di agosto 2023 per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute.