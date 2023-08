L’oroscopo di Agosto 2023 prevede, per il segno dei Gemelli, un mese davvero rivelatore: tutte le bugie saranno smascherate, ogni dubbio verrà chiarito. Vediamo quindi insieme, quali sono le verità che le stelle hanno deciso di rivelare a questo segno d’aria, così vivace e intuitivo, ma anche creativo e spirituale.

L’oroscopo di Agosto 2023 per il segno zodiacale dei Gemelli: attenzione alle bugie svelate e alle rivelazioni

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, il mese di Agosto si farà portatore di nuove verità: nuove consapevolezze prima di tutto, ma anche una nuova considerazione di sé.

Coloro che hanno avuto da poco una delusione, adesso possono rilassarsi e cercare di distrarsi: sono consigliate le uscite con gli amici, le serate fuori e i momenti di relax, meglio se in compagnia.

Una delle caratteristiche principali di questo segno d’aria, infatti, è il suo essere molto socievole ed estroverso: sì ai viaggi con compagni di avventura speciali come i nati nel segno del Sagittario. Sì anche alle attività all’aperto, dal nuoto all’equitazione: fatevi trascinare dall’energia dell’Ariete!

Consigliati dunque tutti gli appuntamenti col divertimento, ma senza esagerare: non tanto per la vostra linea, quanto per la salute e per il benessere interiore.

L’oroscopo di Agosto 2023 per il segno zodiacale dei Gemelli: amore, lavoro e salute

Se per i nati sotto il segno dei Gemelli si consiglia dunque il divertimento, è sempre bene cercare di contestualizzare e di precisare in che ambiti ci si sentirà più sicuri e più forti, durante questo mese di Agosto. Vediamo dunque che cosa ci dicono gli astri per l’amore, la carriera e il benessere.

Amore: Complice l’estate, per il mese di Agosto si prevedono flirt e piccole cotte per il segno dei Gemelli, magari con un profondo e misterioso Scorpione o con un dolcissimo Toro. Chi ha una storia di lunga data, invece, dovrebbe fare attenzione: i Gemelli amano gli scherzi e sono amici di tutti, e questo può esporli a critiche e discussioni con il partner. Chi invece vive due storie contemporaneamente, vedrà la verità venire alla luce ad Agosto: è arrivato il momento di fare delle scelte.

Complice l’estate, per il mese di Agosto si prevedono flirt e piccole cotte per il segno dei Gemelli, magari con un profondo e misterioso Scorpione o con un dolcissimo Toro. Chi ha una storia di lunga data, invece, dovrebbe fare attenzione: i Gemelli amano gli scherzi e sono amici di tutti, e questo può esporli a critiche e discussioni con il partner. Chi invece vive due storie contemporaneamente, vedrà la verità venire alla luce ad Agosto: è arrivato il momento di fare delle scelte. Lavoro: Se la verità in amore viene velocemente rivelata ad Agosto, anche sul piano della carriera le cose saranno più chiare: infatti, i vostri colleghi e persino i superiori, saranno più trasparenti nei vostri confronti. Nel bene e nel male, a costo di restare delusi, i Gemelli faranno chiarezza circa la propria situazione lavorativa e saranno pronti a decidere il da farsi, a Settembre.

Se la verità in amore viene velocemente rivelata ad Agosto, anche sul piano della carriera le cose saranno più chiare: infatti, i vostri colleghi e persino i superiori, saranno più trasparenti nei vostri confronti. Nel bene e nel male, a costo di restare delusi, i Gemelli faranno chiarezza circa la propria situazione lavorativa e saranno pronti a decidere il da farsi, a Settembre. Salute: Per quanto riguarda la sfera del benessere, consigliamo di fare attenzione alla dieta: aperitivi e cene in compagnia e in riva al mare sono senza dubbio piacevoli, ma è importante non esagerare con alcol, bevande troppo zuccherate e cibi troppo calorici. Soprattutto durante il mese di Agosto. Tanta sarà anche la voglia di viaggiare: essenziale, quindi, sarà mantenere sotto controllo ormoni e jet lag. Meglio portare sempre acqua e sali minerali con sé.

Il segno zodiacale dei Gemelli è l’amico per eccellenza: quando un problema lo affligge, o una decisione da dover prendere lo preoccupa, usa questa sua caratteristica come uno scudo, circondandosi delle persone più care. Tutto quello che verrà a galla nel mese di Agosto, però, richiederà attenzione, centratura e consapevolezza: anche solo per un weekend, dunque, potrebbe essere giusto ricercare solitudine e raccoglimento, per togliere dall’anima il chiasso della festa, e capire nel silenzio come agire per il futuro.