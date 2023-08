Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per il mese di agosto 2023 per il segno zodiacale della Vergine.

L’oroscopo di agosto 2023 per il segno della Vergine: sarò un mese straordinario di crescita personale

Agosto 2023 sarà un mese caratterizzato dalla ricerca del vostro equilibrio, troppi sono stati i pensieri durante questi ultimi mesi, è ora di fare chiarezza dentro di voi, per ripartire alla grande il prossimo mese. Non imprigionatevi come fate spesso nei vostri schemi, cercate di guardare la vita da un’altra prospettiva e di essere più aperti al cambiamento. Il mese di agosto sarà un mese veramente molto importante per la vostra crescita personale, è ora di diventare la versione migliore di voi stessi, è ora di tirare fuori i vostri reali bisogni e dare importanza a quelli che sono i vostri valori. Prendetevi diverso tempo per voi, che sia per fare una semplice passeggiata in solitaria, per leggere un libro, per prendervi cura del vostro corpo. Questo mese, se sfruttato al massimo, potrebbe davvero essere il mese perfetto per crescere e per mettere le basi per diventare la persona che avete sempre voluto essere. Non perdete questa occasione! Dal 23 agosto il Sole entrerà nel vostro segno e vi regalerà tanta energia in più per portare a termine i vostri progetti. Fate attenzione perché potrebbero esserci delle tensioni in famiglia a inizio mese, quando avrete Saturno in opposizione. Tensioni comunque che si risolveranno ne migliore dei modi.

L’oroscopo di agosto 2023 per il segno della Vergine: amore, lavoro e salute

Vediamo adesso nel dettaglio cosa riservano le stelle per il segno zodiacale della Vergine nel mese di agosto 2023 nei tre ambiti più importanti, ovvero amore, lavoro e salute.

Amore : agosto 2023 sarà un mese non troppi idilliaco per quanto riguarda i sentimenti. Se da un lato la vostra carica seduttiva sarà alle stelle, dall’altro sarete pieni di dubbi. Insicurezza e timidezza vi accompagneranno spesso durante questo mese, il consiglio è cercare di non desiderare troppo e aspettare periodi più favorevoli. Se siete in coppia sentirete il bisogno di maggiore chiarezza con il vostro partner e soprattutto sentirete il bisogno di affrontare alcune questioni spinose che avete rimandato da tempo. Per i single andrà decisamente meglio, potreste fare incontri piccanti e dare sfogo ai vostri desideri più nascosti. Se siete alla ricerca di una relazione seria questo potrebbe non essere il periodo giusto.

Lavoro : per tutti coloro che lavoreranno durante questo mese di agosto le cose andranno molto bene, sarete infatti determinati ed efficienti in tutto quello che vi viene chiesto di fare. Inoltre potreste avere anche delle entrate inaspettate.

Salute: sarete pieni di energia grazie alla presenza di Marte nel vostro segno per la maggior parte del mese, avrete una vitalità fisica da fare invidia. Attenti però al benessere interiore, il rimuginare continuamente non vi fa affatto bene.

Il mese di agosto 2023 per i nati sotto al segno della Vergine sarà quindi un mese molto positivo sul lavoro e per quanto riguarda il benessere fisico, un pò meno sul piano dei sentimenti.