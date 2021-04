La notte degli Oscar 2021 e i look delle star internazionali, sfoggiati in occasione dell’evento, hanno avuto un successone anche quest’anno. La 93esima edizione degli Academy Awards è andata in onda questa notte, dalle 2 alle 5. L’evento in cui si assegnano i premi più importanti del cinema americano e mondiale è stato seguito da molti telespettatori in diretta su Sky.

A trionfare Nomadland di Chloé Zhao.

I principali vincitori degli Oscar 2021

Per la categoria miglior film della 93esima edizione degli Academy Awards ha vinto Nomadland di Chloé Zhao. Nella categoria di miglior attore si colloca in cima Anthony Hopkins con The Father- Nulla è come sembra. Il premio per la categoria miglior attrice è stato assegnato alla protagonista di Nomadland, Frances McDormand. La sudcoreana Yoon Yeo-Jeong (“Minari”) è la miglior attrice non protagonista.

Un po’ di delusione per l’Italia. Dopo il Golden Globe per la miglior canzone (“Io sì/Seen” da La vita davanti a sé), si sperava in un secondo premio per Laura Pausini. E anche per “Pinocchio” nessun premio nonostante le nomination promettenti in miglior trucco e miglior costume.

Notte degli Oscar 2021: i look delle star internazionali

Come ogni anno, la notte degli Oscar si è aperta con l’attesissimo red carpet.

Rispetto alla tradizionale passerella, quest’anno l’organizzazione ha dovuto introdurre tutte le misure anti-Covid: le mascherine non erano previste davanti alle telecamere ma erano solo tre i fotografi ammessi. Le star hanno dovuto seguire percorsi creati ad hoc per garantire il distanziamento sociale. Di seguito, alcuni dei look più acclamati della serata.

Angela Bassett in rosso firmato Ferretti

Angela Evelyn Bassett veste un abito rosso di Alberta Ferretti. Candidata per la categoria miglior attrice, Angela interpreta la grande Tina Turner nel film Tina – What’s Love Got to Do with It.

Laura Pausini ha vestito Valentino Haute Couture e gioielli Bulgari

Laura Pausini veste un abito nero di Valentino Haute Couture e indossa gioielli di Bulgari. Dopo la vittoria del Golden Globe, l’artista internazionale in corsa per la categoria miglior canzone originale non vince agli Oscar.

Zendaya in giallo: anche per lei, un abito firmato Valentino

La bellissima Zendaya sorprende il pubblico internazionale con un abito giallo acceso firmato Valentino. L’attrice statunitense fa parte delle star che hanno condotto lo show.

Reese Witherspoon: abito Dior e gioielli Bulgari

Reese Witherspoon ha indossato un abito rosso di Dior e, come la Pausini, i preziosi gioielli Bulgari. Reese era tra le star che hanno consegnato i premi.

Carey Mulligan ha indossato un Valentino

Carey Mulligan è l’ attrice britannica che ha concorso per la categoria miglior attrice con “Una donna promettente” di Emerald Fennell. Nella notte degli Oscar 2021 ha indossato un abito in lamé dorato extra-large di Valentino.