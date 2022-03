Come vestirsi per prepararsi all’arrivo della primavera? Lo scopriamo insieme in questo articolo con tutte le tendenze per marzo 2022 già sfoggiate dalle influencer più seguite del momento, sul web. Pronte a lasciarvi ispirare?

Come vestirsi a marzo 2022

L’arrivo della primavera porta con sé la voglia di novità, di colori e di spensieratezza. Tutte cose che, chi ama la moda lo sa bene, si possono esprimere anche attraverso quello che è il proprio stile.

Fortunatamente poi, ci sono anche loro, le influencer, che in mancanza di idee ci danno qualche spunto per mettere insieme outfit davvero unici! Ecco allora i must have per il mese di marzo 2022 che siamo riusciti a scovare curiosando tra i loro profili di Instagram.

I colori pastello

A marzo 2022, in attesa della primavera, non possono mancare i colori e in modo particolare le tonalità pastello. Un perfetto esempio è questo outfit proposto da Chiara Ferragni in Etro. L’influencer digitale è una grande amante del rosa e lo indossa dal make up fino alle calzature.

A proposito di scarpe, tra le tendenze per la primavera ci sono anche le décolleté modello sling back con i lacci che si attorcigliano attorno alla caviglia.

Da provare ovviamente nelle loro versioni più colorate per dare una spinta al vostro look!

Se gli outfit monocolore dalle tonalità un po’ eccentriche non fanno per voi, in alternativa potete giocare con il vostro look accostandone di diversi, come ha fatto Paola Turani in occasione di un evento organizzato da Jimmy Choo.

La modella ha indossato un pantalone a vita altissima dalle tonalità neutro e lo ha abbinato ad una maglietta a dolcevita lilla e a un paio di décolleté, anche queste modello sling back sui toni dell’arancione. A completare il tutto una scintillante borsetta color senape. Il look perfetto se non si vuole passare inosservate, ma non si vuole neanche eccedere.

Lo stile hippie e l’immancabile stampa a fiori

Per accogliere la primavera come si deve non può certo mancare la stampa a fiori, bellissima da sfoggiare su gonne, pantaloni, vestiti , giacche di jeans e come Giulia De Lellis, anche sulle bluse.

L’ex corteggiatrice di Uomini&Donne ne indossa una a crop top, che lascia il ventre scoperto ma rimane castigata sulla scollatura, decorata con una serie di rouches. L’abbina poi ad un pantalone a vita bassa, leggermente a zampa, identico alla blusa e a un giubotto in pelle con lunghe frange e color ciano scuro.

Sullo stesso stile anche Giulia Salemi che sfoggia un top floreale abbinato ad una stola ma per la parte bottom sceglie un jeans lunghissimo e a zampa di elefante. Ovviamente vi consigliamo di aspettare per scoprirvi così tanto, ad essere interessante è l’accostamento con il jeans.

La Salemi sfoggia un’altra tendenza della stagione: il sandalo che sbuca da sotto il pantalone lungo, un altro dettaglio anni ’90 ritornato sulle passerelle. Assolutamente da imitare anche la stola indossata in questo modo e la borsetta a mano, in questo caso quella di Balenciaga, sui toni pastello.