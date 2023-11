La camicia in flanella protagonista delle tendenze moda Inverno 2023: ecco come la indossano le celebrità.

La camicia in flanella si fa strada tra le tendenze moda più richieste per l’Inverno 2023. Comoda, pratica e calda, è amatissima anche dalle celebs.

Inverno 2023: tra le celebs è camicia in flanella mania

La popolarità della camicia in flanella è sicuramente merito della sua versatilità. Ideale in ogni occasione: nei look casual e informali, con un jeans e t-shirt, o negli outfit più raffinati, per dare un tocco originale e sbarazzino. Solitamente è caratterizzata dall’iconico motivo a quadri o a righe. Inoltre la sua consistenza morbida e accogliente, spesso realizzata in lana o cotone, è perfetta per la stagione invernale.

Le celebs ci insegnano come indossare le camicie in flanella per l’Inverno 2023

Ed è proprio per questo che negli ultimi giorni le celebs hanno iniziato a sfoggiare le loro camicie in flanella per affrontare al meglio queste giornate fredde. Le nostre amate star ci insegnano come indossare questo capo mostrandoci numerose versioni innovative e glamour. Ecco tutti i consigli delle celebs per un look invernale caldo ma trendy:

Gigi Hadid Fotografata per le strade di New York, la giovane modella Gigi Hadid appare sorridente con indossa la sua camicia in flanella. Un modello oversize multicolor, abbinato ad una giacca marrone in pelle ed un pantalone bianco. Ha poi completato il tutto con delle scarpe basse beige.

Sarah Jessica Parker

Il fascino della camicia in flanella ha conquistato anche la regina indiscussa di stile Sarah Jessica Parker. L’attrice ha giocato con il mix & match, abbinando una camicia in flanella rossa a quadri con una lunga gonna ampia con fantasia. Giacca a contrasto e scarpe con tacco vertiginoso. Che dire, un look davvero particolare: ideale per chi non ha paura di osare.

Katie Holmes Passiamo ora ad un outfit molto più semplice e sportivo, proposto da Katie Holmes. L’attrice ha optato per una camicia in flanella, jeans larghi, mocassini, e cappellino da basket.

Chiara Ferragni La camicia in flanella è perfetta da indossare anche in un look da lavoro. A dimostrarlo è Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale e influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di lei in ufficio, durante la pausa pranzo, con una meravigliosa camicia in flanella nera e rossa.

Valentina Ferragni Così come Chiara Ferragni, anche sua sorella Valentina non è riuscita a resistere alla tendenza della camicia in flanella. L’influencer ha scelto un total look sui toni del marrone: una sensuale tutina con camicia in flanella e giacca di pelle. Ai piedi dei stivali alti con il tacco.

Estremamente semplice e casual, eppure la camicia in flanella è ufficialmente un must have di questa stagione. Capo essenziale nel guardaroba invernale, incarna l’equilibrio perfetto tra moda e praticità.

