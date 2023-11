Il cappotto in tartan diventa un plaid, o viceversa, caldo e avvolgente, aggiudicandosi il titolo di capo must have di questo Inverno 2023. È l’ideale per affrontare la stagione fredda senza rinunciare allo stile e seguendo le tendenze.

Il cappotto in tartan diventa un plaid (o viceversa): il capo da avere questo Inverno 2023

Quando la coperta si trasforma in un tormentone fashion della nuova stagione, lo stile si fa ancora più interessante. Il plaid è ufficialmente diventato un cappotto, o viceversa, e non si può che esserne incredibilmente felici. Stiamo parlando di un capo caldo e avvolgente, in alcuni modelli con le frange, e rivestito con gli inconfondibili motivi tartan. Questo è l’identikit della coperta trasformata in cappotto che è diventata così instagrammabile da diventare virale, un vero must have per affrontare al stagione fredda. Un capo sicuramente molto strategico per aggiungere stradi di calore e stile a qualsiasi look. L’ideale per vestirsi a strati, cosa quasi obbligatoria in questa stagione. Sulle passerelle è stato sfoggiato in moltissime varianti, come riportato da Vanity Fair. Issey Miyake ha disegnato un cappotto-mantella con check grafici nei toni del bordeaux, con ampi revers e bordi profilati, mentre Chanel ha pensato ad un mantello con fusciacca in vita, rivestito di tessuto scozzese nelle tonalità del rosa. La coperta-sciarpone in tinte sature di Etro è decisamente molto strategica e anche facilmente replicabile, proprio come la maxi cappa nei toni del verde acceso mostrata da Roberto Cavalli, con tanto di frange in pelle e minuterie metalliche, per un look davvero unico. Marine Serre ha optato per un effetto patchwork con un mix di varie fantasie, per un cappottino davvero di grande stile, mentre Zimmermann ha puntata sul verde oliva dall’ispirazione militar-chic e oversize.

Cappotto tartan diventa plaid: lo streetstyle per la stagione fredda

Ciò che si vede in passerella può facilmente essere adeguato anche in strada. Tra le tendenze troviamo proprio questi cappotti-plaid, scelti anche dalle it-girl, che non perdono una novità in fatto di moda. Cambiano modelle, stoffe, colori, volumi e tagli, ma non lo stile, decisamente in linea con le tendenze di stagione. Per scongiurare l’effetto “copertina della nonna”, che comunque va molto di moda, è importante imparare ad abbinare il cappotto nel modo corretto. I più facili da abbinare, come riportato da Vanity Fair, sono quelli nei toni dei bruciati e nei classici colori del tartan. Per regalare uno stile più contemporaneo, si può aggiungere qualche dettaglio eclettico a contrasto all’outfit, come un pantalone o un accessorio particolare. Stiamo parlando di cappotti, poncho, scialli e sciarponi che danno l’idea di coperta, particolarmente avvolgenti e caldi, ma anche un po’ old school. I tradizionali pattern scozzesi del classico plaid non stancano, ma per qualcosa di più moderno ci sono nuance vitaminiche e motivi grafici a contrasto. Tra le tonalità più gettonate troviamo il rosa, con tutte le sue sfumature, per un effetto davvero incredibile.

