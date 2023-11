I guanti sono un accessorio moda essenziale per affrontare le giornate fredde e al contempo donare un tocco di stile in più al nostro outfit. Un evergreen che torna protagonista tra le tendenze Inverno 2023/24 e non può assolutamente mancare nel tuo guardaroba.

Tendenza moda Inverno 2023/24: i guanti dominano le passerelle d’alta moda

Complici indubbiamente le passerelle FW 23/24, che hanno decretato i guanti must have di questa stagione. Un accessorio che non passa mai di moda ma che per questa stagione si rinnova in numerose forme e colori. Tra le tendenze invernali più accattivanti spiccano i guanti lunghi e in velluto di Schiaparelli. Un modello elegantissimo e raffinato, in grado di unire alla perfezione funzionalità e stile. Da non perdere i guanti trasparenti di Dolce & Gabbana, per conferire un tocco grintoso e sensuale al look invernale. Tra i modelli più in voga per la stagione troviamo i guanti in pelle firmati Dior. Immancabile Gucci, che con il suo stile rivoluzionario e fuori dalle righe ha proposto dei micro guanti che coprono soltanto le dita. Meravigliosi anche i guanti con dettagli speciali. Dalle applicazioni di perle e strass alle stampe fantasiose, trionfano i guanti delle maison come Marc Jacobs, Chanel, Rodarte, Alberta Ferretti.

Tendenza moda Inverno 2023/24: tutti i modelli economici di guanti da acquistare

Guanti in tulle con strass di Zara Sul sito online e nei negozi selezionati di Zara sono disponibili dei guanti molto simili al modello presentato in passerella da Dolce&Gabbana . Si tratta di dei guanti lunghi, trasparenti, realizzati in tulle con applicazione di strass. Acquistabili al prezzo di 17,95 euro.

Guanti con borchie di Zara Zara offre una vasta gamma di modelli. Oltre ai guanti in tulle, a 19,95 euro sono disponibili anche i guanti in finta pelle con applicazione di mini borchie.

Guanti in pelle di H&M H&M invece ci propone dei guanti in morbida pelle con all’interno una fodera in maglia fine, per una maggiore sensazione di confort e protezione dalle basse temperature. Disponibili sul sito online e nei negozi selezionati a 25,99 euro.

Guanti scamosciati su Amazon Su Amazon è possibile acquistare dei guanti provenienti dal sito d’abbigliamento Queen Helena . In particolare, un meraviglioso ed elegante modello scamosciato con rifiniture curate e particolari. Disponibile a 14,90 euro.

Guanti neri di ASOS Molto richiesti per l’Inverno 2023 anche sono i guanti neri di ASOS. Un modello nero, in pelle, con polsini in pile borg. Sul sito online del marchio a soli 22,99 euro.

Guanti in cuoio di Polo Ralph Lauren Se siete alla ricerca di un modello semplice ma al contempo raffinato, i guanti di Polo Ralph Lauren sono ideali. Un modello dal nero intenso, in cuoio, caratterizzato da dettagli ruches, cuciture e logo frontale inciso. Li trovate sul sito farfetch a 162 euro.

Guanti cashmere di Mango Delicati, caldi, pratici ed estremamente chic: i guanti cashmere di Mango non possono assolutamente mancare nel tuo guardaroba. Disponibili in quattro colorazioni (bianco, blu, beige e grigio) al prezzo di 29,99 euro.

Guanti trapuntati di Mango Il marchio di abbigliamento ci propone anche dei guanti neri in similpelle trapuntati, disponibili a soli 19,99 euro.

Guanti firmati UGG Particolarissimi e super caldi i guanti griffati UGG. Disponibili in tante colorazioni sul sito farfetch a circa 169 euro.

Guanti in cachemire di Pinko

Perfetti per la stagione fredda anche i guanti in maglia di puro cachemire personalizzati con patch logo Love Birds al prezzo di 135 euro.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Il marrone è il colore dell’Autunno 2023: l’ultima tendenza moda | DonneMagazine.it

Questo inverno 2023 il cappotto è color cammello come quello di Letizia Ortiz | DonneMagazine.it