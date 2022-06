Dopo indiscrezioni e avvistamenti Michelle Hunziker si è finalmente raccontata con i fan e ha svelato di voler vivere questo momento della sua vita nel massimo riserbo.

Michelle Hunziker risponde ai fan su Giovanni Angiolini

Da mesi ormai Michelle Hunziker viene avvistata in compagnia di Giovanni Angiolini e, in alcune foto, i due appaiono affiatati e in atteggiamenti intimi.

Nonostante questo la conduttrice ha preferito non confermare né smentire le voci in merito al suo presunto legame con il chirurgo ma nelle ultime ore ha risposto via social ad alcune domande dei fan, e ha specificato di voler vivere questo momento della sua vita con maggiore riservatezza rispetto al passato. “Perché non condividi mai la tua vita privata? Risulteresti più vera secondo me”, ha scritto sui social uno dei fan della showgirl, mentre un altro ha aggiunto: “Sei diventata sfuggente…

sarà una mia impressione… sei felice?”.

Lei ha replicato affermando: “Sono solita condividere ciò che ho elaborato, vissuto e metabolizzato affinché possa aiutare gli altri a non commettere gli stessi errori miei. Oppure trasmettere qualcosa di positivo”, e ancora: “Non sono sfuggente ma come dicevo prima, parte della crescita e dell’emancipazione di una donna sta anche nella scelta di prendersi la libertà di vivere cose senza doversi giustificare. Ci sono momenti in cui una persona desidera vivere dei momenti esclusivi senza doverli condividere”.

La conduttrice dunque al momento è decisa a tenere per sé la sua relazione e forse ha deciso così anche per tutelare la privacy delle sue due figlie, Sole e Celeste.