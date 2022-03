Maurizio Lastrico è un attore, comico e cabarettista italiano. Ha raggiunto la notorietà grazie a Zelig, un programma comico italiano tra i più longevi. Ed ora, è pronto a vestire nuovamente i panni del PM Marco Nardi in Don Matteo, una delle serie italiane più amate.

Ma scopriamo insieme chi è Maurizio Lastricato.

Chi è Maurizio Lastrico

È nato a Genova, il 31 marzo del 1979, ed oggi ha 42 anni. Nel 1998 si diploma come operatore turistico e in questo stesso anno, già dedito al mondo del teatro, si aggiudica il premio Cine Città come miglior sceneggiatura con il suo cortometraggio, intitolato Piacere mio, sono io. Questa passione per il teatro lo ha spinto a studiare recitazione presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova, dove si è diplomato nel 2006 ed ha iniziato a fare le sue prime esperienze lavorative.

Carriera

All’attività di attore teatrale affianca quella di comico e cabarettista esordendo per la prima volta in televisione nel 2007 in Camera Cafè. Nel 2009 appare per la prima volta in Zelig-Off, ed è su questo palco che raggiunge la popolarità, dove propone una Divina Commedia rivisitata trattando temi attuali in lingua dantesca. Grazie a questa esperienza approda, nel 2010, a Zelig rimanendo fino al 2013. Da questo momento collabora con Radio19, alcuni programmi Rai e La7 oltre che lavorare in teatro.

In seguito ha un cameo in Sole a catinelle di Checco Zalone. Nel 2018, entra a far parte del cast di Don Matteo, nei panni di Marco Nardi, ruolo che riprenderà anche nella 12^ stagione e nell’ultima stagione che andrà in onda il 31 marzo 2022 su Rai1. Il 4 febbraio 2022 è ospite del Festival di Sanremo dove fa uno sketch con la co-conduttrice nonché collega Maria Chiara Giannetta.

Vita privata

Della vita privata di Maurizio Lastrico, invece, non sappiamo nulla poiché l’attore è molto riservato al riguardo. L’attore, inoltre, non lascia trasparire niente dai social e durante le varie interviste non ha mai parlato di una fidanzata. Da mesi si parla di una presunta love story tra Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta. I due, dopo aver partecipato a Sanremo, hanno mostrato una grande complicità e sintonia fuori dal comune, tanto da scatenare i gossip. Entrambi però hanno smentito questa love story in più interviste. Maria Chiara Giannetta ha affermato:

Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro.

Stessa cosa vale per l’attore, che in un’intervista ha dichiarato: