Love Life 2 arriva su Netflix: il cast della serie

La seconda stagione della serie antologica Love Life 2 sta per arrivare su Netflix. La piattaforma di streaming è pronta a coinvolgere i telespettatori con nuovi episodi che raccontano le avventure sentimentali di un nuovo protagonista. Si tratta di una delle serie tv più viste in assoluto.

Love Life 2 arriva su Netflix

La seconda stagione di Love Life è pronta ad approdare su Netflix, in versione completa. La commedia romantica ha un nuovo protagonista, Marcus, che è interpretato dall’attore William Jackson Harper. La serie, prodotta da Paul Feig, ha appassionato tantissime persone in tutto il mondo, raccontando le vicende amorose, ricche di colpi di scena, di alcuni abitanti di New York. Si tratta della prima serie originale di HBO Max che ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione.

Il secondo capitolo sarà molto intenso, oltre ad essere molto atteso, e sicuramente ne vedremo delle belle. Love Life si è rivelata una delle serie più viste e apprezzate dal pubblico, che aspetta con ansia il debutto della seconda stagione su Netflix, dopo il lancio su Tim Vision.

Una seconda stagione che rimane ambientata a New York City, ma che racconta le avventure di un nuovo protagonista, Marcus. La sua storia racconta ciò che accade quando dopo tanti anni di matrimonio con la persona che si pensava essere la propria anima gemella, ci si rende conto che in realtà manca qualcosa.

Il protagonista Marcus è davvero molto insoddisfatto della sua vita sentimentale e del suo matrimonio decisamente troppo stabile e apparentemente perfetto. Nella coppia manca la passione e questo è uno degli elementi che lo spingerà a guardarsi dentro, a cercare di capire cosa desidera, se è davvero quella la vita che vuole o se è disposto a mettersi in gioco per trovare il vero amore.

Love Life 2, cast: gli attori e i personaggi

Trattandosi di una serie antologica, Love Life introduce nuovi personaggi e nuove storie in ogni sua stagione. In questo secondo capitolo, il protagonista è Marcus Watkins, interpretato da William Jackson Harper, già protagonista della serie comedy The Good Place. Il suo personaggio è appena uscito da una relazione con quella che credeva essere la sua anima gemella ed è particolarmente insoddisfatto della sua vita sentimentale. Nel cast ritroveremo anche Anna Kendrick, che interpreta Darby, anche se più saltuariamente. Nel cast saranno presenti anche i seguenti attori con i loro rispettivi personaggi:

Keith David , che interpreta il narratore;

, che interpreta il narratore; Jessica Williams , che interpreta Mia Hines;

, che interpreta Mia Hines; Steven Boyer , che interpreta Josh;

, che interpreta Josh; Punkie Johnson , che interpreta Ida Watkins;

, che interpreta Ida Watkins; Janet Hubert , che interpreta Donna Watkins;

, che interpreta Donna Watkins; Leslie Bibb , che interpreta Becca Evans;

, che interpreta Becca Evans; John Earl Jelks , che interpreta Kirby Watkins;

, che interpreta Kirby Watkins; Arian Moayed, che interpreta Kian Parsa.

La serie antologica Love Life è una produzione Lionsgate Television e Feigco Entertainment, con Anna Kendrick, Paul Feig, Jessie Henderson, Sam Boyd, Bridget Bedard e Dan Magnante come produttori esecutivi. Il pubblico potrà vedere la seconda stagione in versione completa su Netflix a partire da giovedì 13 gennaio 2023, quando entrerà nel catalogo della piattaforma di streaming.