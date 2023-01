La seconda stagione di Love Life sta per arrivare su Netflix. La commedia romantica, che è uscita in anteprima su Tim Vision nel 2022, è molto attesa e ha un nuovo protagonista, William Jackson Harper.

Love Life 2 su Netflix: quando esce

A partire da giovedì 13 gennaio 2022, in anteprima assoluta su Tim Vision, è uscita la seconda stagione della comedy antologica Love Life, particolarmente amata e acclamata dai fan che hanno seguito il primo capitolo della serie. Si tratta della commedia romantica che avrà un nuovo protagonista, interpretato da William Jackson Harper, che dopo essere stata disponibile in esclusiva su Tim Vision con i nuovi episodi rilasciati a cadenza settimanale, ogni giovedì, arriverà anche su Netflix.

A partire dal 13 gennaio 2023, infatti, la seconda stagione integrale di Love Life 2 sarà disponibile anche su Netflix. La piattaforma di streaming è pronta a coinvolgere i suoi telespettatori con questi nuovi episodi, raccontando una storia che è stata particolarmente apprezzata e che ha ottenuto un grande successo. La conferma della seconda stagione era arrivata l’11 giugno 2020 da HBO Max, che aveva ufficializzato il rinnovo della serie che vede come protagonista l’attrice Anna Kendrick.

Love Life 2 su Netflix: gli episodi

La serie antologica Love Life, prodotta da Paul Feig, esplora le vicende amorose di alcuni abitanti di New York, piene di colpi di scena. Il suo debutto è stato su HBO Max, servizio streaming di WarnerMedia, negli Stati Uniti. Si tratta della prima serie originale HBO Max che ottiene il rinnovo per la seconda stagione. Il secondo capitolo di Love Life comprende 10 nuovi episodi. La serie è prodotta da Lionsgate Television e Feigco Entertainment, con Anna Kendrick, Paul Feig, Jessie Henderson, Sam Boyd, Bridget Bedard e Dan Magnante come produttori esecutivi. Una serie che sarà ambientata a New York City, ma che concentrerà l’attenzione sulle avventure di un nuovo personaggio protagonista, interpretato da William Jackson Harper. La storia esplora ciò che accade quando una persona vive la propria vita sapendo chi è la propria anima gemella, per poi scoprire che in realtà non lo è davvero, dopo molti anni di matrimonio. Quella persona non è realmente adatta a lui. Il protagonista Marcus è un uomo insoddisfatto della propria vita sentimentale, nonostante sia stata coronata da un matrimonio stabile. Forse questa relazione è un po’ troppo stabile per i suoi gusti e sicuramente manca la passione, un elemento che lo spinge ad iniziare ad analizzare meglio se stesso. Marcus inizia a pensare a cosa desidera e a comprendere nel modo migliore la sua natura, tra esperienza e sfide di un uomo afroamericano. Un percorso interiore che non sarà per niente facile e lo dimostreranno i tanti colpi di scena che ci saranno durante gli episodi della serie tv. Se il suo matrimonio non sta andando come vorrebbe, se si sente realmente così insoddisfatto e pensa di sentire la mancanza di qualcosa, riuscirà a capire realmente cosa vuole? E ciò che più conta, se la persona che pensava essere la sua anima gemella non lo è davvero, riuscirà a trovare il vero amore?