La seconda stagione di Love Life ha un nuovo protagonista e nuove avventure da raccontare. Dopo essere stata disponibile su Tim Vision, approderà ufficialmente anche su Netflix, per la gioia dei fan.

Love Life 2: dove vederlo

All’inizio dello scorso anno, più precisamente il 13 gennaio 2022, la seconda stagione di Love Life è approdata su Tim Vision, in esclusiva.

Il servizio streaming in abbonamento aveva pubblicato il trailer ufficiale dei nuovi episodi della commedia romantica, con il nuovo protagonista interpretato da William Jackson Harper, per poi presentare i dieci episodi. La serie comedy antologica punta l’attenzione su un nuovo protagonista, raccontando tutto il suo percorso emotivo, quello di un uomo completamente insoddisfatto dalla sua vita sentimentale, dal primo flirt fino all’incontro con la persona con cui intende passare la sua vita.

La commedia romantica, sullo sfondo di una New York City davvero magnetica, parla di emozioni che quasi tutti nella vita hanno provato, mostrando la leggerezza, l’ironia e la delusione tipiche delle persone che sono in cerca dell’amore. La seconda stagione di Love Life è composta da dieci episodi. I primi due sono stati resi disponibili giovedì 13 gennaio 2022 su Tim Vision, mentre i restanti sono stati rilasciati a cadenza settimanale, ogni giovedì.

La serie è stata lanciata su HBO Max negli Stati Uniti ed è prodotta da Lionsgate Television e Feigco Entertainment, con Anna Kendrick, Paul Feig, Jessie Henderson, Sam Boyd, Bridget Bedard e Dan Magnante come produttori esecutivi. A distanza da un anno dal suo debutto in Italia su Tim Vision, la seconda stagione di Love Life è pronta ad entrare a far parte del catalogo della piattaforma di streaming Netflix, per la gioia dei fan che l’aspettavano con ansia, soprattutto tenendo conto che si tratta di una delle serie più viste e amate in assoluto. Sarà un tuffo nei sentimenti, quelli belli e quelli brutti, e nella ricerca costante dell’amore, quello vero, quello che non provoca insoddisfazione e che non fa sentire mancanze.

Love Life 2 arriva su Netflix

A partire da giovedì 13 gennaio 2023 la seconda stagione di Love Life sarà disponibile su Netflix. Una nuova stagione composta da 10 episodi, che racconteranno la storia di Marcus, il nuovo protagonista, interpretato da William Jackson Harper, già protagonista della serie comedy The Good Place. La prima stagione aveva raccontato le vicende sentimentali della giovane Darby Carter, interpretata da Anna Kendrick, già disponibile sulla piattaforma. Questo nuovo capitolo sposterà l’attenzione su Marcus Watkins. Un protagonista particolarmente insoddisfatto della sua vita sentimentale, nonostante abbia sposato la donna che credeva fosse la sua anima gemella. Dopo anni di matrimonio si rende conto che gli manca qualcosa, che è in cerca della passione che non riesce più a trovare nel suo rapporto. Ha bisogno di capire meglio se stesso e di analizzare la sua esperienza e il suo mondo interiore. Tra tanti colpi di scena ed emozioni reali raccontate sul piccolo schermo, Marcus cercherà in tutti i modi di trovare il vero amore, quello che pensava di aver trovato ma su cui si è dovuto ricredere.