Da noi in Italia è arrivato con il titolo “L’estate in cui imparammo a volare”, ma quello originale è “Fireflay Lane”. La serie tv composta da 10 episodi, uscita il 3 febbraio 2021 su Netflix e tratta dall’omonimo best-seller del 2008, scritto da Kristin Hannah, racconta la storia di un’amicizia lunga trent’anni tra due ragazze letteralmente agli antipodi.

La trama sembra proprio scritta per farci sognare. Un sogno illuminato da piccole e bellissime lucciole, che tra l’altro è la caratteristica della strada che dà il nome al romanzo e alla serie tv stessa.

L’estate in cui imparammo a volare: trama

La trama si concentra sulla storia di due ragazze, Kate Mularkey e Tully Hart, e sul loro rapporto. Kate e Tully infatti si conoscono da 30 anni, nel presente in cui è ambientata la serie tv, e il loro primo incontro risale a quando entrambe avevano 13 anni.

La linea temporale è un continuo viaggio nel tempo tra il presente e il passato delle due protagoniste. Gli avvenimenti che ci vengono presentati ci fanno capire che, come succede in ogni amicizia, a legare Kate e Tully non è solo l’affetto, ma anche un pizzico di invidia nascosta tra le pieghe di una profonda ammirazione reciproca. Sono due ragazze letteralmente agli antipodi, che si differenziano certo, ma si completano.

Con loro ripercorriamo i ricordi d’infanzia, quelli dell’università e viviamo anche il loro rapporto nel presente.

Tully è diventata una celebrità grazie al suo programma tv dal titolo “The girlfriend hour”, ma a differenza del suo personaggio si rivela una persona molto fragile che, anche a causa delle sue insicurezze, si ritrova ad essere perennemente single. Kate invece è diventata una giornalista che ha però messo da parte la sua carriera per dedicarsi alla famiglia, salvo poi ritrovarsi ad affrontare la separazione con il marito. Il titolo in italiano è un rimando al percorso di crescita delle ragazze, poi diventate donne, che insieme hanno superato le paure e gli ostacoli della vita. Insieme appunto, hanno imparato a volare.

Nel cast due dottoresse delle serie tv

Ma chi sono le due protagoniste principali di questa nuova serie tv? Si tratta di due attrici già molto note al pubblico più affezionato delle serie tv. Tully Hart è infatti interpretata da Katherine Heigl che abbiamo imparato a conoscere in “Grey’s Anatomy”, dove recita nel ruolo della dottoressa Izzie Stevens. Kate Mularkey è invece interpretata da Sarah Chalke, già conosciuta per essere stata nel cast di un’altra celebre serie tv ambientata in un ospedale, ma dai toni decisamente più comici, “Scrubs”.