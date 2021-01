Novità, esclusive, colpi di scena ed emozioni assicurate: ecco cosa guardare su Netflix a febbraio 2021.

Netflix febbraio 2021: cosa guardare

Il catalogo di Netflix previsto per il mese di febbraio 2021 è finalmente uscito e non lascerà nessuno deluso. Tra serie tv, film e documentari la scelta, come sempre, è vastissima e anche i più critici potranno trovare qualcosa che fa per loro.

La piattaforma on demand non si è dimenticata che febbraio è anche il mese dell’amore e proprio per questo, tra i film che si potranno guardare il giorno di San Valentino c’è ad esempio A star is Born con Lady Gaga e Bradley Cooper.

Forte dei successi degli scorsi mesi, in primis con la serie Bridgerston, Netflix non si arresta e sono in programma delle nuove uscite originali che saranno sicuramente dei successi.

Ecco quindi una lista completa dei film, delle serie tv e dei documentari in uscita a febbraio 2021.

Film

Lunedì 1 febbraio: La sposa cadavere, Mister Felicità, Rocknrolla;

Mercoledì 3 febbraio: All my friends are dead, Black Beac;

Giovedì 4 febbraio: The Yin-Yang Master: Dream of Eternity;

Venerdì 5 febbraio: L’ultimo paradiso, Little big women, Malcolm & Marie, Space Sweepers, Un viaggio a quattro zampe;

Mercoledì 10 febbraio: Gli spacciati, Notizie dal mondo, Bombay Dreams, Father of Four – Il Ritorno dello zio Sofus, Stockholm East;

Giovedì 11 febbraio: Amore al quadrato, Red Dot;

Venerdì 12 febbraio: Il cammino di Xico, Tua per sempre;

Domenica 14 febbraio: A star is born;

Mercoledì 17 febbraio: Le dieci vite del gatto Titanic, Mimì and the Mozzies;

Venerdì 19 febbraio: I care a lot, Pitta Kathalu;

Venerdì 26 febbraio: Pazzo per lei, The girl on the train.

Serie tv

Mercoledì 3 febbraio: L’estate in cui imparammo a volare;

Venerdì 5 febbraio: Città Invisibile, H – Helena 2° stagione;

Mercoledì 10 febbraio: Run On 1° stagione;

Giovedì 11 febbraio: Capitani 1°stagione;

Lunedì 15 febbraio: The Crew 1°stagione;

Mercoledì 17 febbraio: Dietro i suoi occhi;

Venerdì 19 febbraio: Lovestruck in the City, Tribes of Europa 1° stagione;

Mercoledì 24 febbraio: Ginny & Georgia 1°stagione;

Documentari

Venerdì 5 febbraio: Strip Down, Rise Up;

Mercoledì 10 febbraio: Sulla scena del delitto: il caso del Cecil Hotel 1°stagione;

Martedì 16 febbraio: Scuola di sopravvivenza: Missione Safari.