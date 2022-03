Numerosi personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso la loro solidarietà a Fedez dopo la conferma della sua operazione per un non meglio specificato problema di salute.

Fedez: la solidarietà dei vip

In tanti tra i personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso il loro affetto e la loro vicinanza a Fedez che, nei giorni scorsi, ha annunciato di dover affrontare un percorso di cura per una non meglio precisata malattia.

Il rapper in queste ore sarebbe stato operato all’addome all’ospedale San Raffaele di Milano, ma sulla vicenda non sono note ulteriori informazioni.

La conduttrice Mara Venier ha voluto esprimere la sua vicinanza a Fedez e alla sua famiglia scrivendo in un commento via social: “Siamo tutti con voi”. A lei si è aggiunta la modella Heidi Klum, che ha postato un’emoticon a forma di cuore a uno degli ultimi messaggi del rapper.

Orietta Berti, che ha collaborato con Fedez per la realizzazione del tormentone Mille, ha scritto via social: “Ieri sera mi hanno informato che Federico ha avuto un problema fisico e che dovrà iniziare un periodo di cure. Volevo mandare a lui e a tutta la sua famiglia un grandissimo abbraccio con l’augurio di pronta guarigione”.

Il messaggio di Carolyn Smith

Anche Carolyn Smith, la coreografa che da tempo sta lottando contro un cancro, ha voluto inviare un messaggio di solidarietà al rapper marito di Chiara Ferragni.

Attraverso i social ha condiviso un video in cui ha detto:

“Sono rimasta abbastanza sconvolta dalla notizia di Fedez. Io non lo conosco personalmente, però lo so quello che si può sentire nel momento in cui qualcuno ti dà la notizia di una malattia”, e ancora: “L’unica cosa che io posso dire a queste persone che stimo tantissimo è di combattere, con positività, e fare le cose che dicono i medici, perché abbiamo i migliori medici del mondo qui in Italia, fidatevi dei medici, i medici aiutano noi e noi aiutiamo i medici. Con questa positività, in qualsiasi situazione, in qualsiasi malattia, aiuti anche i medici”.