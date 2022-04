Dopo il successo di Scatola, il nuovo brano di Laura Pausini scritto per lei da Madame (cantautrice della nuova generazione che si è fatta conoscere ad un pubblico più ampio grazie Voce, la canzone con cui si è presentata al Festival di Sanremo nell’anno della vittoria dei Måneskin), la cantante originaria di Faenza arriva su Prime Video con il suo primo film.

Presto la vedremo alla conduzione degli Eurovision insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, in attesa di poterlo fare però possiamo conoscerla più da vicino attraverso il suo film biografico dal titolo Laura Pausini – Piacere di conoscerti. Ecco allora tutte le informazioni che abbiamo sulla trama, il cast e la data d’uscita sulla piattaforma di streaming di proprietà di Amazon.

Laura Pausini – Piacere di conoscerti: tutto quello che sappiamo

Laura Pausini – Piacere di conoscerti nasce da un’idea della cantante, che per la realizzazione si è fatta guidare dall’esperienza di Monica Rametta e di Ivan Controneo, che del film è anche il regista.

Il film, come abbiamo detto, per la gioia dei fan più accaniti della cantante sarà disponibile su Prime Video a partire dal 7 aprile 2022. Ma di cosa parla? E chi ne farà parte? Scopriamolo insieme in questo articolo.

La trama e il cast del film

Laura Pausini all’interno del suo film si pone una precisa domanda: cosa sarebbe successo se nel 1993, non avesse vinto il Festival di Sanremo? Come tutti sappiamo infatti, quella vittoria fu il trampolino di lancio per la carriera della cantante, allora giovanissima e che da lì in poi collezionò un successo dopo l’altro, diventando una della artiste italiane più amate nel Bel Paese e anche nel mondo.

Per rispondere a questa domanda quindi, la Pausini ripercorre la sua vita, dalla sua infanzia ad oggi, cercando di immaginare come sarebbe stata la sua esistenza se i suoi passi non l’avessero portata ad essere la star che conosciamo. Nel film vengono mostrati i due mondi in cui si destreggia Laura, quello professionale e quello privato in cui è anche una madre premurosa, che ha sempre tenuto lontano dai riflettori. Nel film inoltre, ad interpretare Laura Pausini e a raccontare la sua storia è lei stessa.

Tutte le curiosità sul film e sulla cantante

Quella di Laura Pausini è davvero una carriera da record. È infatti la prima cantante italiana che non solo ha vinto il Golden Globe come Miglior canzone originale per il brano Io sì, ma che è anche stata candidata per la stessa categoria agli Oscar, per i quali si è anche esibita in mondovisione.

A produrre Laura Pausini – Piacere di conoscerti è la Endemol Shine Italy, mentre come abbiamo già detto, ad aiutare la Pausini nella realizzazione di questo progetto sono Monica Rametta e Ivan Controneo. La prima, attrice e sceneggiatrice, è tra i professionisti che hanno realizzato, per esempio, il documentario del 2019 che racconta la vita di Mia Martini dal titolo Io sono Mia.

Il secondo invece è un regista e sceneggiatore noto, tra le altre cose, anche per un film del 2011 che ha visto la collaborazione di Monica Rametta, ovvero La kryptonite nella borsa, che nel cast vede la presenza di due attrici italianissime d’eccezione: Valeria Golino e Cristiana Capotondi.