È una storia che ormai sappiamo tutti, ma che fa sempre piacere ricordare, soprattutto in un periodo come questo in cui il Coronavirus è stato, purtroppo, indiscusso protagonista. Tutto è iniziato con la vittoria dei Måneskin a Sanremo 2021 con la loro “Zitti e buoni”.

Inedito che ha fatto guadagnare alla scatenatissima band romana la partecipazione all’Eurovision dello stesso anno, e ha fatto vincere contro la Francia e la Svizzera, anche questo contest.

Così, dopo ben 32 anni, nel 2022 la kermesse musicale europea è pronta a tornare in Italia. Ma quando si svolgerà? Dove e soprattutto chi saranno i conduttori chiamati a guidare l’evento? Cerchiamo di rispondere a tutte queste domande in questo articolo.

Eurovision 2022: chi sono i conduttori

L’annuncio ufficiale è imminente e dovrebbe arrivare sul palco di Sanremo, ma le voci circolate sui possibili conduttori dell’Eurovision 2022 sembrerebbero già essere state confermate da più testate. Sul palco dell’Eurovision Song Contest vedremo quindi Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini. Cattelan, ormai lo sappiamo, non è la prima volta che veste questi panni, sia per quanto riguarda la radio sia per quanto riguarda la tv e a giudicare dai commenti sui social che lo rivolevano ancora ad X Factor, sa farlo anche molto bene.

A proposito di X Factor, accanto a Cattelan ci sarà Mika, che per il talent in onda su Sky è giudice dalla settima edizione. Ma non tutti sanno che il cantante di origini libanesi ha avuto anche alcune esperienze come conduttore come con il varietà “Stasera casa Mika”, andato in onda su Rai 2 dal 2016 al 2017. Per la prima volta in questo particolare ruolo ci sarà invece Laura Pausini, che comunque a fronte dei successi collezionati in anni di carriera in Italia e all’estero, non manca certo di esperienza per stare su un palco tanto importante.

La città scelta per ospitare l’Eurovision 2022

Come dicevamo è già stata selezionata anche la città che ospiterà l’Eurovision per questa edizione tutta italiana. Dopo aver vagliato tutte le candidature la scelta è ricaduta sul Palaolimpico di Torino.

Precedentemente, ad ospitare la kermesse furono Napoli che per l’evento prestò l’Auditorium Rai nel 1965 e Roma, che nel 1991 aprì per l’occasione i celebri Studi di cinecittà. La prima volta a condurre fu la cantante, presentatrice e soubrette Renata Mauro, la seconda volta invece ci fu il duo formato da Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno. I due cantanti furono anche i due vincitori italiani (almeno fino ad allora) dell’Eurovision Song Contest.

Sono già uscite anche tutte le date in cui si terrà l’evento. La città di Torino infatti ospiterà l’Eurovision dal 10 al 14 maggio 2022. Ormai è davvero tutto pronto, non ci resta che attendere solo l’inizio del nostro Festival di Sanremo che farà da apri pista al vincitore dell’edizione 2022 che a sua volta tenterà la scalata del festival della musica europeo, sperando che il Covid (che in questi anni ha letterlamente fermato l’industria musicale e non solo) non ci metta lo zampino.