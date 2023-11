Le latex lips sono il nuovo beauty trend che sta spopolando sul noto social di TikTok e che ha conquistato star del calibro di Jennifer Lopez. Ma, di cosa si tratta? Come si realizzano? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Latex Lips, il trend virale su TikTok per labbra luccicanti e super sexy

TikTok, il popolare social network, lancia un nuovo beauty trend, ovvero le latex lips. Questo trend è divenuto virale nel giro di pochissimo, pensate che l’hashtag latexlips ha già raggiunto i 18 milioni di visualizzazioni nel giro di qualche giorno. Le latex lips hanno conquistato anche le celebrities, prima fra tutti Jennifer Lopez, che sappiamo solitamente preferire i colori nude, ma che non ha resistito a provare questo nuovo beauty trend. Ma, che cosa sono le latex lips? Innanzitutto, questo termine è stato coniato dalla make up artist e influencer Claudia Neacsu e si riferisce alle labbra effetto lucido, quasi da sembrare vernice. Le latex lips si apprestano a essere senza alcun dubbio la tendenza make up dell’autunno inverno 2023 2024. Il look che si ottiene è super sensuale, e prende ispirazione dai primi anni Duemila. La parola d’ordine delle latex lips è lucentezza, le labbra devono essere più lucide che mai, utilizzando anche prodotti specifici come ad esempio i lucidalabbra. Ma, come si realizzano le latex lips? Scopriamolo insieme.

Come si realizzano le latex lips?

Se anche voi vi siete lasciate contagiare da questa nuova tendenza beauty, che si appresta a essere la tendenza dell’autunno inverno 2023 2024, e non vedete l’ora di provarla, ecco per voi alcune indicazioni su come realizzare le latex lips:

Idratazione: per prima cosa è fondamentale che le vostre labbra siano super idratate e lisce. Per farlo potete eseguire uno scrub a base di zucchero, al fine di eliminare le cellule morte, e poi applicare sulle labbra un balsamo idratante.

Contorno: una volta che le vostre labbra sono pronte, è il momento di delinearne i contorni. Con una matita tracciate quindi il contorno delle labbra, passaggio fondamentale non solamente per definire i bordi, ma anche al fine di mantenere fermo il prodotto liquido che si andrà ad applicare successivamente.

Rossetto liquido: una volta tracciati i contorni, è tempo del colore. Scegliete un rossetto liquido, magari un rosso ciliegia, e applicatelo sulle labbra.

Gloss: per concludere applicate un gloss, possibilmente un gloss trasparente, al fine di dare lucentezza al tutto e rendere le labbra come se fossero di lattice.

In poche parole, le latex lips non sono altro che una evoluzione delle labbra glossy, che sono state le protagoniste assolute della scorsa stagione estiva, ma ancora più brillanti e luminose. Su TikTok potete comunque trovare diversi tutorial su come realizzare perfettamente le latex lips. Che cosa state aspettando per provare la tendenza beauty del momento?

