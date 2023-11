I migliori rossetti a lunga tenuta per le over 50: quali sono, e come applicare al meglio il make up labbra, dopo i 50? Scopriamolo insieme, perché la bellezza e la femminilità non hanno età, nè date di scadenza alcune.

I migliori rossetti a lunga tenuta per le over 50: quali sono i must have

Ma quali sono, dunque, i rossetti a lunga tenuta perfetti per le over 50, da non lasciarsi assolutamente scappare? Vediamolo insieme:

Chanel Rouge Coco (51 euro): Una formula illuminante ed idratante, cremosa e leggera. A lunghissima durata e anche molto luminoso, questo rossetto è perfetto nel classico rosso, e in tutte le sfumature nude.

Clarins Joli Rouge (31 euro): Una formula arricchita con salicornia e olio di mango, un colore vibrante, un rosso pieno. Un vero must have.

Pat McGrath Labs SatinAllure Lipstick (37 euro): Questo rossetto dai toni rosati e nude, che virano leggermente sul malva, è perfetto per tutti gli incarnati e per tutte le età. La confezione è bellissima: un piccolo capolavoro da portare sempre in borsetta.

Nabla Beyond Jelly Lipstick (23 euro): Una formula a metà tra il balsamo e il rossetto lucido. Colora le labbra rendendole turgide, e rinvigorendo anche i contorni, che spesso con l’età tendono a perdersi. La tonalità “Ardor” è uno splendido marrone nude, ideale per la stagione fredda.

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Lip Blur (36 euro): Un vero e proprio trattamento ringiovanente, con filtro levigante. Perfetto in tutte le sfumature nude.

Vi sono piaciute queste proposte make up?

Consigli per un make up labbra over 50 top level

Ma come si possono ottenere labbra al top, anche dopo i 50 anni? Scopriamo insieme i segreti del make up antietà.

Idratazione sempre e comunque: Idratare le labbra è sempre fondamentale, ancora di più dopo i 50 anni. Infatti, le labbra, come la nostra pelle, invecchiano e perdono idratazione e tono. Per questi motivi, eliminare le cellule morte con uno scrub labbra a base di zucchero e miele (meglio se fatto in casa).

Usare sempre la matita contorno labbra: E' fondamentale utilizzare sempre la matita per delineare il contorno labbra. Infatti, con il passare degli anni, i contorni delle labbra possono tendere a cancellarsi.

Utilizzare sempre prodotti rimpolpanti: Come ad esempio rossetti ultra idratanti o un gloss volumizzante. Come abbiamo infatti già accennato, con il passare degli anni le labbra tendono a perdere turgore e tono.

Attenzione alla skincare: Sapevate che una corretta skincare può aiutarci ad ottenere labbra più belle e più piene? L'utilizzo di uno stick per il contorno labbra, oppure di una buona crema a base di acido ialuronico e bava di lumaca, infatti, ci consente di sfoggiare labbra sempre giovani e belle.

Rosso freddo o rosso caldo: Così come per tutte le età, è fondamentale comprendere il proprio sottotono di pelle. E’ importante che, le donne dal sottotono freddo, indossino tonalità di rossi freddi, come ad esempio il prugna o il ciliegia; mentre le ragazze dal sottotono di pelle caldo, optino per rossi caldi: per esempio il corallo o il rosso fragola.

