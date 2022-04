Da quando Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne sembra sempre più evidente che tra lui e Ida Platano possa esserci un ritorno di fiamma e, secondo indiscrezioni, i due non avrebbero raccontato tutta la verità in merito al loro rapporto al dating show di Maria De Filippi.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano: la segnalazione

Secondo alcune segnalazioni riportate da Deianira Marzano, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non avrebbero raccontato tutta la verità a Uomini e Donne e, addirittura, si sarebbero rivisti a cena. Come se non bastasse, secondo alcune indiscrezioni, i due non avrebbero mai smesso di sentirsi dopo la loro rottura e quindi, forse, si sarebbero messi d’accordo per il loro “ritorno di fiamma” a Uomini e Donne.

Mentre Maria De Filippi e Gianni Sperti hanno preso le loro difese affermando che tra i due sarebbe in atto qualcosa di forte o non risolto, l’opinionista Tina Cipollari li ha accusati di cercare solo visibilità.

Lo sfogo di Tina Cipollari

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, quando già era evidente il feeling tra Ida e Riccardo, Tina Cipollari si è scagliata contro i due affermando: “Scusami Riccardo, devo ancora capire il tuo scopo: se vi piacete ancora perché vai a prendere in giro Gloria? Lei che ti tocca, lei con gli occhi lucidi, che pagliacciata è questa! Maria secondo te questo era un dialogo tra persone indifferenti? O recitano… Fate proprio pena! L’ipotesi è che voi siete due grandi furbi, state qua solo per visibilità”, ha tuonato l’opinionista vamp durante il programma tv.